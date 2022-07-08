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寶雅前驚見拖板車載「巨人用鉛筆」　全網看呆！內行曝正解

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書分享一張照片，只見在某間寶雅前方的道路上，居然有一輛載著「巨大鉛筆」的拖板車，讓他既好奇又驚訝，「是給巨人用的嗎？」其他網友看到照片也紛紛留言調侃，「真的超像耶！還有紅色橡皮擦」、「破滅魔劍啦」、「寶雅賣的東西就是不一樣」；不過，很快就有內行人解答，這其實是PC基樁（預力混凝土），可以用來打底架設太陽能設備。

寶雅前驚見「拖板車載巨大鉛筆」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲原PO在路上看見拖板車載運「神祕的巨大鉛筆」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，並表示「這鉛筆也太大了，給巨人用的嗎？」而在照片中，只見車水馬龍的街道上有一輛拖板車，上面載著一根根像是鉛筆的貨物，一端是尖的，另一端則是帶著一圈橘紅色的圖案。

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文章公開之後，引發網友留言熱議，大家紛紛開玩笑道，「它不是鉛筆，是飛彈」、「等等後面還有載其他顏色車的蠟筆」、「真的超像耶！還有紅色橡皮擦」、「破滅魔劍啦」、「原來真的有雷槍」；此外，由於照片拍攝地點後方剛好有一間寶雅，也有人留言調侃，「寶雅賣的東西就是不一樣」、「考慮了一下決定收藏，晚上來去寶雅買」。

不過，很快就有內行人出面解答，這一根根像是鉛筆的東西，其實是PC基樁（預力混凝土），用途廣泛，例如可以用來打底架設太陽能設備。

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