　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快篩賣完了！藥師被問到抓狂「貼2公告」超厭世：不要煩隔壁機車行

▲▼ 。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

▲原PO貼心提醒，要民眾不要去煩隔壁店家。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情不斷延燒，居隔人數瞬間暴增，自26日開始居隔3+4新制，快篩試劑的需求也隨之高漲，目前各地藥局開始實施快篩實名制，不過許多店家幾乎都是一開門就賣完，有網友經過一間藥局，門口貼著大大的2張公告「快篩賣完了」，還要民眾不要去煩隔壁的店家，讓網友笑翻，超美的手繪字也獲得大讚。

原PO在臉書「路上觀察學院」發文，藥局貼出兩張公告，白紙上寫著「新冠快篩賣完了」，另外一張是紙箱的紙板，比白紙更大張，上面則寫著「沒有賣實名制快篩」還括弧備註「真的啦！」最令人爆笑的是，底下還寫著「←7-11沒賣、→機車行沒賣、不要去煩人家」。原PO也覺得很有趣，「這家藥局從兩年前的實名制口罩，到今日的快篩試劑告示，常常有意想不到的創意驚喜！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友們笑翻，「7-11還可以理解，不懂問機車行的人是怎麼想的，好好笑」、「那個『真的啦』好可愛」、「好鄰居耶，還顧到隔壁店了，揪感心」、「這個手寫字好看，讓人喜歡的抱怨」、「我們就不貼公告，因為總是有人會白目進來問還有沒有」、「機車行怎麼可能有賣」。

其中，不少網友大讚手寫得POP字很美，「POP文字寫得很好的藥局」、「喜歡他們的手寫美術字」、「在這個列印輸出新細明體、標楷體的時代，居然還有如此清流的手繪POP」、「數位輸出當道的年代，這種純手工技能更顯難能可貴，就像手繪電影看板一樣，這技能應該被傳承保留下去」、「被藥劑耽誤的手繪大師」。

▼美麗的手繪POP字讓許多網友大讚。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
本土確診連3天破萬！他花1萬買快篩「到貨變口罩」
快訊／台中市新聞局長確診！參加餐敘30分鐘染疫
台灣醫學科學家第一名是他！　才嗆柯文哲「不懂回去讀書」
華視四度出包「跑馬燈失誤又是同一人」　2員工請辭獲准
快訊／味全龍球員居隔達16人　聯盟宣布明天延賽
快篩賣完了！藥師被問到抓狂「貼2公告」超厭世
真的有「類火車」！　網見上車現場照酸爆：要多搞笑
俄軍性侵16歲懷孕少女！「反抗就再帶20人來」
今晚「半個台灣有雨」！　範圍最廣、最冷時段出爐
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台中第3位首長確診！新聞局長鄭照新參加餐會30分鐘染疫

家長注意！莫德納先別抽單　陳時中：輝瑞「還沒收到出貨通知」

雪乳辣妹！馬拉灣無畏疫情如期開園　穿比基尼入園門票199元

快篩賣完了！藥師被問到抓狂「貼2公告」超厭世：不要煩隔壁機車行

多問上下班時間「遭面試主管封鎖」　訊息截圖曝！一票狂打臉

快訊／金門爆增18例刷紀錄！足跡：六合餐廳、立榮航班

花蓮累計1724例感染源不明！79人輕症居家拒診療、18人聯繫不上

真的有「類火車」！　網見上車現場照酸爆：到底要多搞笑

快訊／高雄畢旅5／1起新規定　國高中「有條件開放」跨縣市活動

今晚「半個台灣都有雨」　這2天雨勢猛烈範圍最廣！最冷時段出爐

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

狗狗洗香香到公園玩耍　見水坑爽泡澡主人崩潰

快訊／台中第3位首長確診！新聞局長鄭照新參加餐會30分鐘染疫

家長注意！莫德納先別抽單　陳時中：輝瑞「還沒收到出貨通知」

雪乳辣妹！馬拉灣無畏疫情如期開園　穿比基尼入園門票199元

快篩賣完了！藥師被問到抓狂「貼2公告」超厭世：不要煩隔壁機車行

多問上下班時間「遭面試主管封鎖」　訊息截圖曝！一票狂打臉

快訊／金門爆增18例刷紀錄！足跡：六合餐廳、立榮航班

花蓮累計1724例感染源不明！79人輕症居家拒診療、18人聯繫不上

真的有「類火車」！　網見上車現場照酸爆：到底要多搞笑

快訊／高雄畢旅5／1起新規定　國高中「有條件開放」跨縣市活動

今晚「半個台灣都有雨」　這2天雨勢猛烈範圍最廣！最冷時段出爐

泰警極樂酒趴！比基尼妹嬌嗔狂搖　小費塞酥胸「雪乳快掉出來」

快訊／台中第3位首長確診！新聞局長鄭照新參加餐會30分鐘染疫

嘉義市「小老闆市集」　宣導親子友善及「表意權」精神

南韓首批准唾液快篩試劑！　等待篩檢結果只需10分鐘

頂流男神駕到！王俊凱天才學生追賊　任嘉倫寸頭操出巨肌

繳11年房貸「房子是別人的」真相吐血！房東哭：與老伴退休金買的

烏克蘭軍情局：車臣軍與「布里亞特傭兵」內戰　分贓不均起殺意

別掉入快篩陷阱！他匯49萬一場空　他花1萬「到貨變口罩」

家長注意！莫德納先別抽單　陳時中：輝瑞「還沒收到出貨通知」

《瘋狂愛上你》金材昱寵妻6大場景！甜到嘴角失守　網讚後面越好看

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

生活熱門新聞

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

今本土15033例　分布22縣市

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

「全台確診地圖曝光」新北破3萬人染疫！

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

中興大學畢聯前會長「捲款172萬」跑了

今增3死「含基隆女」　返家後2天在家無呼吸通報死亡

清涼妹等紅燈狂扭16秒！網笑猜真實動機

快訊／中重症+18例！3重症有2死　國小男中症血氧低

名醫估脫口罩時間點！看破台人一慣性「今年無望」

快訊／新竹20多歲住院男亡！遺體驗出新冠病毒

更多熱門

相關新聞

即／金門爆增18例！足跡：六合餐廳、立榮航班

即／金門爆增18例！足跡：六合餐廳、立榮航班

金門縣30日新增18例本土個案，創下單日確診個案紀錄。縣府指出，目前共收治39名確診者，另匡列213人居家隔離，疫調持續進行中。足跡部分公布2處，分別是六合餐廳和立榮航空B78807航班。

即／高雄國高中「有條件開放」跨縣市畢旅

即／高雄國高中「有條件開放」跨縣市畢旅

即／高雄16處熱點足跡曝　會館酒吧、KTV、夢時代

即／高雄16處熱點足跡曝　會館酒吧、KTV、夢時代

即／快訊／高雄＋453　這6家娛樂場所被盯上

即／快訊／高雄＋453　這6家娛樂場所被盯上

基隆+715！明加開疫苗集中施打站

基隆+715！明加開疫苗集中施打站

關鍵字：

快篩試劑藥局快篩賣完新冠疫情實名制快篩路上觀察學院

讀者迴響

熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

容嘉「主持犯大忌」被封殺內幕曝

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

今本土15033例　分布22縣市

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面