快篩賣完了！藥師被問到抓狂「貼2公告」超厭世：不要煩隔壁機車行

▲原PO貼心提醒，要民眾不要去煩隔壁店家。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情不斷延燒，居隔人數瞬間暴增，自26日開始居隔3+4新制，快篩試劑的需求也隨之高漲，目前各地藥局開始實施快篩實名制，不過許多店家幾乎都是一開門就賣完，有網友經過一間藥局，門口貼著大大的2張公告「快篩賣完了」，還要民眾不要去煩隔壁的店家，讓網友笑翻，超美的手繪字也獲得大讚。

原PO在臉書「路上觀察學院」發文，藥局貼出兩張公告，白紙上寫著「新冠快篩賣完了」，另外一張是紙箱的紙板，比白紙更大張，上面則寫著「沒有賣實名制快篩」還括弧備註「真的啦！」最令人爆笑的是，底下還寫著「←7-11沒賣、→機車行沒賣、不要去煩人家」。原PO也覺得很有趣，「這家藥局從兩年前的實名制口罩，到今日的快篩試劑告示，常常有意想不到的創意驚喜！」

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貼文一出，網友們笑翻，「7-11還可以理解，不懂問機車行的人是怎麼想的，好好笑」、「那個『真的啦』好可愛」、「好鄰居耶，還顧到隔壁店了，揪感心」、「這個手寫字好看，讓人喜歡的抱怨」、「我們就不貼公告，因為總是有人會白目進來問還有沒有」、「機車行怎麼可能有賣」。

其中，不少網友大讚手寫得POP字很美，「POP文字寫得很好的藥局」、「喜歡他們的手寫美術字」、「在這個列印輸出新細明體、標楷體的時代，居然還有如此清流的手繪POP」、「數位輸出當道的年代，這種純手工技能更顯難能可貴，就像手繪電影看板一樣，這技能應該被傳承保留下去」、「被藥劑耽誤的手繪大師」。

▼美麗的手繪POP字讓許多網友大讚。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）