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車庫16字紅漆咒「檢舉被狗X」　5千人笑翻：看了反而更想做

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書PO文分享，看到一戶人家在戶外的車庫用紅漆寫下16個字，「檢舉車庫者，絕子絕夫，下輩子咒被狗幹」，甚至還把咒字框起來，讓他忍不住笑稱，「怨念有點大。」其他網友也紛紛調侃，「本來沒感覺，看了反而想檢舉」、「寫錯字」、「他的『咒』感覺很調皮」。

車庫16紅漆詛咒「被狗X」，網笑看了更想檢舉。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲屋主在車庫寫下充滿怨念的16字「警語」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

原PO在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，只見一棟鐵皮屋旁邊有一座私人搭建的車庫，上面卻用紅漆寫了16個字，「檢舉車庫者，絕子絕夫，下輩子咒被狗幹」，屋主似乎很不滿有人檢舉車庫，才會寫下「警語」，讓他忍不住笑稱，「怨念有點大。」

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文章公開之後，吸引超過5000名網友按讚，大家紛紛留言表示，「違規就是違規，怕檢舉，就拆掉啊」、「紅色油漆往下滴真的很有怨念效果」、「以這麼大的面積來說，字算挺美的其實」、「本來沒感覺，看了反而想檢舉」、「他的『咒』感覺很調皮」、「那只好留給下輩子承擔了，檢舉起來」、「這根本就是歡迎大家去檢舉」、「狗表示無辜」；還有網友抓包屋主氣到寫錯字。

不過，也有部分網友認為，從用詞方面看來，屋主和檢舉者應該互有針對性，而且彼此早就知道對方的身分，況且如果車庫是建在私有地上，其他人不知道一直檢舉，屋主每天被警察關心應該也挺煩的。

▼大多數網友都認為，如果車庫是違建當然要檢舉。

車庫16紅漆詛咒「被狗X」，網笑看了更想檢舉。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

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