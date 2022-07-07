騎士1張危機照　全場倒抽一口氣！讚爆妹仔「嫩白美腿」大歪樓

▲原PO看到騎士的機車藏1危機，形同玩命。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

機車後輪都磨出「生命線」了還在騎，讓他直嘆「年紀輕輕，卻很勇敢！」有男網友在路上看到一台機車，忍不住拍下畫面，貼到「路上觀察學院」勸世。沒想到，網友眼裡只看得見機車後座，「抱歉，我膚淺了，我只注意到妹子的腿」、「羨慕那個腿」、「妹仔好口愛。抱歉我真的找不到重點」，紛紛大歪樓。

原PO貼出照片，只見前方機車等待區裡，有一輛機車的後輪磨損得很誇張，就有老司機直搖頭，「旁邊胎紋這麼深，中間都光了，大概是燒胎仔吧」、「用生命測試輪胎的極限」、「可能喜歡直線高速行駛和煞停吧」、「都見鋼絲了」、「輪胎都磨到快破胎了。」

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▲結果網友只看得見後座一雙白皙修長的腿。（圖／翻攝自路上觀察學院）

不過，見到後座一幕，更多人驚呼不已，「此時此刻，我看不到輪胎」、「我膚淺了，我只注意到妹子的腿」、「替妹子擔心摔車後腳的傷疤」、「妹子腿很漂亮欸！摔了可惜」、「妹子的腿好看，希望她可以平平安安的活下去」、「可惜了這腿」、「年輕人，你很勇哦（但先讓後面妹子下車）！」

還有網友直笑，「車上載著『事業線』就忘記『生命線』了」、「得看完留言再看圖片，才知道問題在哪，不然重點一直在妹子身上。」有人則因為原PO的馬賽克大多打在妹子背上而歪樓，「這碼打得太有質感，太有想像空間」、「我以為這圖在拍：1、美腿。2、一支打了馬賽克的大###」、「想說小姐姐背還腿怎麼了嗎？原來啊！」