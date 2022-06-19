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保時捷奔墾丁　車頂1隻開心扭屁股！「16秒歡樂片」網卻罵翻了

網搜小組／鄺郁庭報導

天氣變熱，不少人都想奔向消暑玩水聖地墾丁！有網友PO出一段16秒的影片，只見一輛保時捷休旅車開在恆春街上，車主在車頂綁了一個超大的獨角獸泳圈，隨著車輛前行，獨角獸還會歡樂跳動「扭屁股」。影片曝光卻引來爭議，有人認為在車頂綁物品太危險，也有心疼保時捷，「代誌大條了！」

這位網友在「路上觀察學院」貼出影片，看到車頂的獨角獸隨著車子前進，一邊跳動的樣子，讓他忍不住覺得超可愛，就在文中笑呼「要去哪裡那麼開心？」就有眼尖網友表示，「這熟悉的街道肯定是去墾丁玩水～屁股搖的哩」、「其實已經過墾丁了」、「船帆石，墾丁再下面一點。」

16秒歡樂片一出，許多人也紛紛笑出來，「獨角獸好嗨」、「感覺很墾丁……我……也……要……去」、「屁屁扭的好開心」、「去墾丁當然開心」、「屁顛屁顛的前進」、「這看起來是要去墾丁玩水，我也想出去玩QQ！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲影片一出引發爭議。（圖／翻攝自路上觀察學院）

不過，影片也引來網友直批，「為什麼不到現場再充氣」、「怎不先洩氣，這樣吹翻很危險。」原PO就推敲，「我猜他是去大街買的，要買回去給小孩玩，但是沒有打氣機。」另外，原PO也意外中鏢，很多人質疑畫面看起來像駕駛拍攝，他就澄清並強調無違規，「影片不是駕駛拍的」、「魯夫在車上喔！」

還有不少人心疼保時捷，「我只看到車頂這樣摩擦，代治大條了」、「無論是乾抹布還是任何物品，在車漆上摩擦，都會使車漆表面金油層形成刮傷，稱為太陽紋或是刮傷」、「車頂烤漆會被刮花吧？」

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