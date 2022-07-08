桃園虎頭山環保公園換新裝！　置放《桃機一號》成亮點

▲桃園虎頭山環保公園暨南崁溪入口舉行完工啟用典禮。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市虎頭山環保公園暨南崁溪入口完工，7日舉行啟用典禮。典禮中最引人話題的是環保公園內，新闢步道置放大型公共藝術《桃機一號》。以旅行箱打造出飛機造型的《桃機一號》，是「2018桃園地景藝術節」藝術家王文志老師的作品，原置放於青埔的青塘園內，因居民反對該地景影響青塘園綠地面積，迫使市府再花經費遷移至環保公園。

市府風管處表示，虎頭山環保公園占地約2公頃、海拔2百多公尺，不但是桃園市區最佳賞夜之處，天氣晴朗時，蔚藍的天空、火燒的夕陽、閃爍的星星更是美不勝收，讓登山健行遊客流連忘返。

▲原置放於青埔青塘園內的《桃機一號》，遷移至虎頭山環保公園。（圖／觀旅局提供）

環保公園過去作為桃園的垃圾掩埋場，經2002年8月整建開放後，雖擺脫過去垃圾場的臭名近20年，卻累積不少設施或管理等問題。桃園市升格後積極規劃並劃定虎頭山風景特定區，歷年來將規劃的三大系統六條步道建置完成，而虎頭山環保公園即位於「前山步道系統」中重要休憩景點，為此亟需改善環保公園硬體設施。

▲《桃機一號》成亮點。（圖／觀旅局提供）

自2021年7月底起，管理單位將環保公園暫時關閉進行景觀整建工程，期間不少熱心市民天天敲門拜訪，即使疫情高峰期間電話詢問度仍相當熱門。如今隨著疫情逐漸趨緩，虎頭山環保公園配合國內旅遊重新開放。而公園管理人員觀察，剛開放就有不少遊客、情侶和機車族在入口等待，園區開放當天的遊客量宛如國旅爆發的縮影。步行到公園的在地民眾反應「實在是等太久了，但景色依舊很美」、「新的廁所好用，跟桃機一號一樣很有質感特色」。風管處表示，民眾除了可以親臨虎頭山環保公園賞景，也可以透過即時影像在家輕鬆欣賞美景。