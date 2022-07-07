親子消暑趣！　桃園開放公園夏日戲水設施...清涼又消暑

▲消暑趣！桃園開放公園夏日戲水設施。（圖。市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

暑假到了，期盼許久的桃園市各區公園開放戲水日期及地點出爐囉！因考量疫情自6月中旬後已緩步下降，市府評估後將於8月1日起開放民眾使用戲水設施，希望能夠讓喜愛玩水的大小朋友們可以玩得盡興，民眾可以到住家附近的公園玩水，既清涼又消暑。

市府工務局養工處7日表示，各區開放可供親子戲水的公園名稱和時間，分別如下：

一、龍潭區：

(1) 運動公園戲水設施：每周二、三、四上午9時至下午5時開放使用，周六、日延長至下午6時；

(2) 龍潭大池戲水設施：每周二、三、四、六、日上午10時至下午6時開放使用。

二、桃園區：

(1) 永康公園、陽明公園、民族公園及建國公園戲水設施：自8月1日起至8月31日，每天上午10時至下午6時開放。

(2) 水秀公園：每天上午10時及下午4時，每次30分鐘。

三、中壢區：

(1) 光明公園水舞噴泉：每日開放時間為上午10、11時、下午3、4、5、6時共6次，每次15分鐘；

(2) 莒光公園：每日開放時間為下午2時至7時，整點噴水10分鐘；

(3) 六和兒童公園：每日開放時間為上午9、11時、下午1、3、5時，每次10分鐘；

(4) 龍岡萬坪公園：每日開放時間為下午2時至7時，整點噴水15分鐘。

另外，為滿足只想看水不想玩水的市民朋友，到光明公園賞水舞可以聽音樂兼看燈光秀：光明公園音樂噴泉：每日開放時間為晚上7時30分及8時30分，每次10分鐘。

為了顧及安全衛生，各開放戲水的公園都有水質清潔保養日，清潔日將暫停服務，其中桃園區永康公園及民族公園為周一、建國公園為周二、陽明公園為周三；龍潭區運動公園戲水區及龍潭大池戲水區為每周一及周五，請市民朋友多留意！