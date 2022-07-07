她見蔡英文1句話傻眼！　怒轟「全黨僚下去護航林智堅」

記者邱晟軒／綜合報導

新竹市長林智堅論文爭議持續延燒，總統蔡英文今（7日）首度公開力挺「智堅辛苦了！」。對此，民眾黨台北市議員參選人吳怡萱痛批民進黨，「為了拯救林智堅，全黨僚下去護航，等於將台灣的學術倫理跟著埋葬。」

針對總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人出面聲援林智堅論文爭議，吳怡萱今在臉書發文表示，台大、中華大學的調查結果都還沒出來，總統蔡英文就先把這事定義成「破壞民主的選舉抹黑」，蘇貞昌院長加碼聲稱：「台灣選舉文化應向上提升」，統一口徑不正視論文到底有沒有抄襲的問題（不管誰抄誰）。

吳怡萱指出，行政院政務委員張景森乾脆幫林智堅解套，提議「台灣不該再有碩班一定要寫論文的落伍迂腐觀念」，教育部還配合演出：研議中。之前捍衛學術倫理不遺餘力的人頭帳號翁達瑞，這回轉彎說「就算林智堅抄襲，不必大砲打小鳥」。調查都還沒有結果，其他人忙著凹，根本是把整個學術研究的道德底線全賠進去！

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▲林智堅論文風暴延燒，總統蔡英文7日發聲力挺 。（圖／翻攝自新竹市政府官網）

吳怡萱強調，連續兩份論文「大量內容相同」，林智堅面對問題，閃爍其詞、迴避爭議。支持者可以說，論文品質不影響執政能力，但有沒有抄襲，他必須去面對，這也是給其他堅守學術價值、為學術研究奉獻自我的人，一個公道。

蔡英文今天下午在林智堅臉書貼文底下留言喊話，「智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象。相信智堅一定可以用最好的政策願景和亮眼的施政經驗爭取到更多的支持，讓市民有高品質的生活和可以期待的未來。」

▼身兼民進黨主席的總統蔡英文聲援林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）