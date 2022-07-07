賴香伶分享寫碩論經驗　狠咬林智堅「與指導教授共犯結構明顯」　

▲民眾黨桃園市長參選人賴香伶 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅中華大學碩士論文遭台北市議員王鴻薇指控，與新竹科學園區管理局研究報告高度雷同。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶7日於節目《批踢踢開講》中指出，林智堅未在中華大學碩士論文註明資料出處，教授一定知情，卻又不提醒學生注意，完全就是共犯結構。

賴香伶說，她過去在世新大學社會發展研究所唸碩士，當時寫論文相當緊張，每個禮拜都要跟指導教授討論題目，如果討論不出來，根本無法畢業。有寫過論文的人都希望作品具原創性，因為論文代表個人及其專業，相信指導教授態度都很嚴謹。

賴香伶進一步說，中華大學前身是中華工學院，升格成大學後，成為許多政商界人是進修的學校，求知固然好，但某些人會用學位鍍金以求官名，大眾需要更加關注、檢討此一現象。而林智堅2篇論文似乎很容易過關，是否因為許多政商人物都念中華大學，以致嚴謹度降低？

賴香伶表示，林智堅將論文爭議稱之為政治抹黑，但當初他在論文裡就是沒有說明資料來自竹科管理局，這件事指導教授一定知道，卻不提醒學生要注意，共犯結構很明顯。

賴香伶認為，中華大學和竹科管理局應啟動調查，然而，中華大學董事長竟是民進黨發言人李妍慧，不禁令她擔心中華大學調查程序難昭公信。另外，她第一時間已發文給竹科管理局，要求保障自己的智慧財產等權益，假設竹科管理局不當一回事，外界將質疑該單位用公帑做順水人情。

對於被指控中華大學碩士論文抄襲一事，林智堅已大動作召開記者會駁斥，強調過去2018、2020年選舉，就有不同政黨針對他的論文提出攻擊抹黑，「我和教授過去都有相關澄清，論文沒有問題」。

林智堅表示，在中華大學的碩士論文中，是他和老師共同參與計畫，包含問卷設計、發放、蒐集等，何來抄襲之說？如對手後續再企圖用論文事件做政治口水、抹黑、潑髒水，這不會是人民所期待的。