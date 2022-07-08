「論文爭議重傷林智堅」　黃光芹：一旦認錯將兵敗如山倒

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉抄襲一事，資深媒體人黃光芹7日在《新聞面對面》中建議，論文爭議滾雪球，林智堅應盡快危機處理，否則大學審議結果出爐，正是選戰更加熱烈的時候。不過，林智堅若認錯、道歉，將兵敗如倒山。

黃光芹認為，國民黨提出的證據看起來充足，顯見林智堅不是1本論文涉抄襲，而是2本。面臨抄襲爭議，林智堅不斷地說，他參與竹科研究討論，但根據軟體比對結果，中華大學碩士論文重疊性高達88%，後來被發現疑似抄月刊，重疊率恐已達94%，已快追上高雄市議員李眉蓁。

至於台大國發所碩論，黃光芹表示，林智堅與余正煌究竟誰抄誰，只要把自己的原創證據拿出來，如電腦修改紀錄等，就能釐清。

黃光芹分析，倘若「五星市長」林智堅政績底子厚，桃園人說不定更看重他的實際表現，但論文爭議滾雪球，一定會重傷林智堅。如果等台大與中華大學審核結果出來，正好是選戰更加熱烈的時候。

黃光芹建議，林智堅應盡快危機處理，可是他一旦認錯、道歉，恐會「兵敗如山倒」，還會面臨退選壓力，論文爭議掀起的政治風暴，林智堅一定要好好處理。

針對被指控論文抄襲一事，林智堅已大動作召開記者會駁斥，強調過去2018、2020年選舉，就有不同政黨針對他的論文提出攻擊抹黑，「我和教授過去都有相關澄清，論文沒有問題」。

林智堅表示，在中華大學的碩士論文中，是他和老師共同參與計畫，包含問卷設計、發放、蒐集等，何來抄襲之說？如對手後續再企圖用論文事件做政治口水、抹黑、潑髒水，這不會是人民所期待的。

另外，林智堅也表示，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。