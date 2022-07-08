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林智堅論文原創僅5.9%！　國民黨痛批蔡英文護航：要台大硬起來

▲▼ 國民黨召開「蔡英文學姊下令護小英男孩，國家機器動起來！國民黨聲援台大呼籲堅守學術倫理！ 」 記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨召開「蔡英文學姊下令護小英男孩，國家機器動起來！國民黨聲援台大呼籲堅守學術倫理！ 」 記者會 。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

林智堅論文抄襲風波越演越烈，目前已經進入到雙方互相提告，中華大學與台灣大學也進入調查程序。國民黨今（8）日召開記者會痛批總統蔡英文、行政院、教育部到科技部都開始護航林智堅，國家機器竟動起來挺抄襲，扭曲學術倫理規範，難道民進黨寧願為了一個林智堅，葬送中華民國的學術水準？

國國民黨今（8）日舉行記者會，國民黨文傳會副主委林家興、桃園市議員參選人凌濤、台北市議員徐巧芯等與會質疑，

桃園市議員參選人凌濤指出，事發至今，林智堅對外的回應不清不楚，還說有引用就不是抄襲，但其抄襲比例高達94.1%，只有5.9%原創。這不是抄襲，什麼叫抄襲？難道以後學生交報告只要自己寫5.9%就可以了嗎？教育部跟國科會曾頒訂標準，抄兩到三句就叫抄襲，現在林智堅抄了高達2萬字，卻不算抄襲，難道教育部要修改新的抄襲標準？這可以創金氏世界紀錄了！

凌濤表示，前年高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁遭逢論文抄襲爭議時遭受綠營批判，當時民進黨上下緊咬李眉蓁不放，但李眉蓁只花3天就出來道歉並退回學位，而林智堅到現在3天了，卻還在遷戶籍、拚選舉。怎麼會有一個還沒解決自己論文抄襲疑雲的參選人，竟然擱置爭議跑去選舉？

▲▼ 國民黨召開「蔡英文學姊下令護小英男孩，國家機器動起來！國民黨聲援台大呼籲堅守學術倫理！ 」 記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

台北市議員徐巧芯指出，蔡英文曾「鼓勵李眉蓁勇於面對質疑，好好回應說明」，為什麼同樣涉及論文爭議，蔡英文竟以總統之尊對林智堅說「智堅辛苦了」，請問複製貼上哪裡辛苦？行政院政委張景森更說「台灣不該再有碩班一定要寫論文的落伍迂腐觀念」，難道張景森是告訴全台灣乖乖寫論文做研究的碩士生迂腐？更令人不解的是，教育部竟然真的開始研議碩士在職專班不必寫論文，難道民進黨政府為了護航林智堅，寧願讓全台灣碩班的學術水準陪葬？

徐巧芯不解，還有很多民進黨的大咖政治人物如鄭文燦、蘇貞昌、柯建銘等也都為林智堅護航，根本是「通堅」除罪化！如果林智堅這樣的抄襲可以被除罪化，那全中華民國的學術倫理跟學術素質都會被拉低。民進黨不要為了林智堅，賠上整個民進黨與整個中華民國的學術素質。

國民黨文傳會副主委林家興說，論文抄襲爭議發生到現在心情相當沉重，但更要站出來為校譽發聲，許多台大教授都已撰文質疑林智堅抄襲及對學術倫理問題發聲，結果竟有教授的臉書竟然被「塔綠斑」網軍出征，國民黨要嚴正譴責利用網軍側翼出征說真話的人。

林家興質疑，目前許多台大學生都勇於出聲捍衛學術自由，國發所學生會也發出聲明希望釐清爭議，很高興他們站出來；然而，鄭文燦與林佳龍等人過去在台大參與學運喊改革，現在卻官癌上身搞腐敗！林智堅和鄭文燦，一個說不選桃園，一個說他不在桃園政治版圖，現在卻開始上下交相賊，要瓜分桃園這塊大餅，是為了當官？如果民進黨人還有點良知和擔當，就應出來譴責林智堅的論文抄襲，不要賠上整個民進黨，還把台大跟中華大學的臉給丟光！

林家興表示，外界期盼中華大學與台灣大學獨立公正公開審議，國民黨會持續與關注這件案子的台灣人民和學術界站在一起，也呼籲更多台大校友、更多台灣學術界的朋友站出來，一起堅決抵抗國家機器暴力介入學術，傷害台灣學術自由。
 

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