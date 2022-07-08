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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘罕見露面力挺林智堅　嗆藍抹黑：義和團打政治口水

▲▼民進黨立院黨團召開「國民黨選舉不擇手段 施壓行政機關 干預大學校園」記者會，柯建銘總召主持。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅身陷「論文門」疑雲，面對在野黨近日輪番砲轟，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（8日）罕見站上第一線主持黨團記者會回擊，國民黨找一個「老舊」的行政院前院長張善政來選舉，看到林智堅這麼強，變得沒有信心才抹黑攻擊，呼籲國民黨懸崖勒馬，政治不要介入校園，不要把高等學術變成政治工具，選舉還是應該有更成熟、正常的表現。

新竹市長林智堅遭疑其中華大學及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，其中2008年7月出版的中華大學碩士論文，與6月該校交給竹科管理局45萬字標案報告，相似度超過87%；另在野黨持續質疑，其國發所的論文與同所的余正煌論文在章節、邏輯鋪陳、架構及用字遣詞，都高度相似，而林則澄清主題不同、研究對象不同、結論不同。

對此，柯建銘今天舉行「國民黨選舉不擇手段，施壓行政機關，干預大學校園」記者會，批評國民黨黨部主委帶著議員參選人，在中華大學門口開記者會，裡面還有中華大學畢業的，國民黨立委費鴻泰還說「中華大學是幾流大學」。柯建銘批評，不要把高等學術當作政治工具，中華大學校長劉維琪曾任國民黨黨職，國民黨桃園市長參選人張善政還當過中華大學特聘教授。

柯建銘說，林智堅是他重要的政治夥伴，是一個非常上進、認真負責、非常堅定、充滿對城市願景及有高度使命感的人，跟自己打過大小選舉、無役不與，願意親自插旗、做海報、當麥克風手，所以才有能力當五星級市長，但是國民黨極度惡質抹黑，「就像一個義和團，毫無中心理念，一直在打政治口水」，今天這個老舊的國民黨找個老舊的行政院長來，看到林智堅這麼強，變得沒有信心，發「核子彈」亂爆，呼籲應該適可而止。

柯建銘肯定林智堅說，他什麼事情都是臨危授命，這次中執會提名他，他也不回避，林智堅願意面對問題、回答所有問題，選民的眼睛是雪亮的，既然此事進入司法程序、兩所學校也成立調查委員會，就要很冷靜、坦然面對調查結果和司法最後審判，這就是民進黨非常負責的態度。他喊話國民黨說，「你們要懂得什麼叫物極必反」，外在抹黑攻擊隨便亂炸一通，絕對會物極必反，選舉結果終究是看候選人的特質、政見，要共同努力打造一個往前進的桃園市。

柯建銘還說，張善政一直強調要「君子之爭」，打一個高品質選戰，張善政不是靠抹黑躺著選就會當選，國民黨無所不用其極的抹黑攻擊就會當選嗎？他也強調，今天他講這個不是因為林智堅曾經擔任自己的助理，而是因為他認識林智堅、認識中華大學，希望這個國家是一個進步往前走的國家，相信桃園市民的選擇。

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