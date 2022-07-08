台大提原創性比對防論文抄襲　李家同曝：對教授莫大侮辱、損校譽

▲李家同認為，抄襲案關鍵在教授，台大新做法不見得能完全杜絕抄襲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出在台大國發所的論文抄襲疑雲，為杜絕類似事件，台大要求碩博士生論文在離校前需經過系統比對原創性，清大榮譽教授李家同今（8日）在臉書PO文表示，這做法不見得能真正杜絕抄襲，且是對教授莫大侮辱，不信任教授不只嚴重，也有損大學校譽，並點出若每一位教授在研究和教學都很認真，論文風波根本不可能發生。

林智堅將代表民進黨參選2022桃園市長，但爆出在台大國發所的論文抄襲，名嘴黃揚明更挖出台大國發所碩士生余正煌論文，直指兩人民調資料一樣，林智堅本人則強調「絕對經得起考驗」，隨後還對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗，而目前台大、教育部都已經收到檢舉，台大預計在2個月內完成審定。

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▲林智堅爆發論文抄襲疑雲。（圖／記者蔡文淵翻攝）

對於最近媒體大肆報導論文問題，李家同今天在臉書PO文指出，這個風波受害最大是大學，因為大學校譽珍貴，得來不易，一旦失去要恢復卻相當困難。

對於台大最近規定，畢業論文必須要有電子版，且要經過軟體比對是否有抄襲嫌疑，李家同認為，這種做法不見得能真正杜絕抄襲，且對教授是莫大侮辱，台大99%教授是相當認真指導畢業論文，而對教授不信任是一件非常嚴重的事，也有損這個大學校譽，若每一位教授在研究和教學方面都很認真，最近的論文風波根本不可能發生，並提醒各大學應好好地注意，是否有教授在做研究時相當不認真，以至於學生的畢業論文有問題。

李家同認為，現在大學只注意論文有否抄襲，但應該注意的是，畢業論文中有無浮濫，而且所有的畢業論文不能保密，最後提醒教育是良心事業，不能靠制度來維護教育品質，一旦有教授在研究和教學方面非常馬虎，受害的不僅僅是學生，也是整個大學。

