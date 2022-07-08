林智堅陷論文門！藍要中華大學給交代　民進黨：校園當選舉造勢場

▲民進黨發言人謝子涵。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅身陷「論文門」疑雲，針對國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇和國民黨新竹市長參選人林耕仁今（8日）赴中華大學舉行記者會，民進黨發言人謝子涵批評，國民黨顯然是為了選舉搶曝光，毫不掩飾地把校園當做選舉造勢場合，民進黨譴責國民黨企圖用政治力影響學術，踐踏學術獨立變成國民黨政治攻防的戰場。

林智堅遭質疑其中華大學及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，其中2008年7月出版的中華大學碩士論文，與6月該校交給竹科管理局45萬字標案報告，相似度超過87%；另在野黨持續質疑，其國發所的論文與同所的余正煌論文在章節、邏輯鋪陳、架構及用字遣詞，都高度相似，而林則澄清主題不同、研究對象不同、結論不同。

謝子涵今天批評，各種烏龍爆料、打烏賊戰等等奧步就紛紛出現，真的是「不抹黑、不詐騙就不會選舉」，不禁讓人想到當年國民黨在2012年全力追殺「宇昌案」，在選後被司法證明是國民黨為打擊蔡英文總統所製造的抹黑案，卻已對學術圈、台灣生技界造成嚴重傷害，國民黨為了選舉犧牲台灣生技在所不惜，如今又想如法炮製，繼續傷害台灣學術。

謝子涵表示，除了林智堅親自召開記者會詳細說明，指導教授也早已多次解釋真實狀況，此外，中華大學對於此案已發佈聲明，校方在收到具名檢舉函後，即組成審議委員會，會以公平、公正方式進行調查，請國民黨不要企圖用政治力影響學術。謝子涵呼籲國民黨，立即停止惡質選舉風氣，時代在進步，人民的眼睛也越來越亮，別想繼宇昌案後，繼續用抹黑來詐欺台灣人民。