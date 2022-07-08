王鴻薇找到林智堅論文正本！　「相信學校一定會秉公處理」





▲王鴻薇踢爆林智堅論文抄襲。（資料照／記者黃國霖攝）



實習記者李密／台北報導

國民黨台北市議員王鴻薇日前踢爆參選桃園市長的新竹市長林智堅碩士論文涉嫌抄襲，掀起論文門爭議，林智堅也以提告反制。 不過王鴻薇8日在臉書發文表示，今天特地前往中華大學取得林智堅論文正本，強調「相信學校一定會秉公處理，不辱門風。」



國民黨台北市議員王鴻薇5日踢爆參選桃園市長的新竹市長林智堅碩士論文涉嫌抄襲，與2007年12月科學工業管理局發標的委辦案結案報告幾乎一樣。兩份內容只有章節排序刻意不同、題目刪掉「新竹」字樣，但數據圖表、錯字都相同。對此，林智堅陣營以提告作為反擊。

▼王鴻薇8日前往中華大學找林智堅論文正本。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）







王鴻薇今天前往中華大學取論文正本，並發文表示，「我很好奇，中華大學是一所什麼樣的大學，讓林智堅這麼無心學業，以至於要用這樣的方式求畢業。」

王鴻薇說，「我很驚艷的發現，中華大學環境如此優美，不說還以為是什麼觀光勝地。」她強調「這麼美的學校，我更相信林智堅的問題，在於他個人，相信學校一定會秉公處理，不辱門風。」並於文末附註「我有找到論文正本喔！」

此外，王鴻薇也向教育部、中華大學、新竹科學園區管理局，具名寄出檢舉信，附上林智堅論文抄襲竹科管理局委託案的相關證據，並呼籲「請教育部和中華大學公正調查，也請竹科管理局勇敢地向林智堅提出告訴！」

▼王鴻薇寄檢舉信。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）



