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RUN新聞揪肯拼兄妹一起打造想像空間！特力屋活動大使降臨驚喜公開DIY魂

▲▼自造,DIY,松菸,貨櫃屋,特力屋,RUN新聞,星光雲,KID,峮峮,柯有倫,李佳穎,范少勳。（圖／擷取自《RUN新聞》影片）

生活中心／綜合報導

《星光雲！RUN新聞》的主持人KID和峮峮再度與《肯拼兄妹》的柯有倫、李佳穎合體了，這次還加上特力屋活動大使范少勳，可說是「超夢幻組合」！本次節目的任務是與特力屋一起打造3座主題貨櫃屋，一次滿足每個人對於生活空間的想像，大明星們將暢談夢想的生活空間並親自動手DIY，如此難得一見的陣容只在7/12（二）的星光雲直播。

只透過螢幕看還不夠過癮，想親自感受3種不同的生活空間嗎？7/8-7/17期間3座主題貨櫃屋就在「台北松菸文創園區」展出，歡迎到現場尋找藝人親手DIY的作品，進入主題貨櫃屋拍美照的同時，還能感受DIY SO EASY，開啟自己對居家改造的靈感！

▲▼自造,DIY,松菸,貨櫃屋,特力屋,RUN新聞,星光雲,KID,峮峮,柯有倫,李佳穎,范少勳。（圖／擷取自《RUN新聞》影片）

提到夢想的生活空間，大明星們熱情的分享自己的想像。偏愛寵物的KID跟峮峮，很快就決定要打造和寵物一起生活的空間，讓毛小孩也能一起FUN瘋玩！他們不只特別在特力屋找到各種想要放進貨櫃屋的商品，KID還嘗試使用線鋸機切割木板、纏上麻繩，就是要用滿滿的愛，示範如何為家裡毛小孩製作專屬的「腳印貓抓板」，成品樣貌歡迎粉絲們親自到松菸找找看！

▲▼自造,DIY,松菸,貨櫃屋,特力屋,RUN新聞,星光雲,KID,峮峮,柯有倫,李佳穎,范少勳。（圖／擷取自《RUN新聞》影片）

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做爲新一代「露友」代表的《肯拼兄妹》，毫不意外地表示，自己想把大自然露營的感覺帶進家裡。他們也示範怎麼簡單運用電動起子機，組裝出兼具實用與美感的「露營風滾輪收納箱」。想無時無刻在家感受露營FU，不如就參考柯有倫、李佳穎的做法，從特力屋把露營風帶回家裡！也一定要先記好7/12的首播時間，或是7/8搶先到松菸看看如何打造出露營風的家。

▲▼自造,DIY,松菸,貨櫃屋,特力屋,RUN新聞,星光雲,KID,峮峮,柯有倫,李佳穎,范少勳。（圖／擷取自《RUN新聞》影片）

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至於壓軸的特力屋活動大使范少勳，其實私底下特別熱愛工業風設計，他的理想生活空間，就是希望有一個能讓他好好放鬆休息，又能賦予他靈感、能揣摩角色的私人領域。這次他與特力屋一起發揮創意巧思，打造出屬於他的工業風小空間，笑稱自己是「被稱讚型選手」的范少勳，親自從眼花撩亂的品項中，挑選出喜歡的材料，DIY將工業風水管裝上燈泡，親手做出獨特的水管壁燈，成為私人空間裡的小巧思。

▲▼自造,DIY,松菸,貨櫃屋,特力屋,RUN新聞,星光雲,KID,峮峮,柯有倫,李佳穎,范少勳。（圖／擷取自《RUN新聞》影片）

▲▼自造,DIY,松菸,貨櫃屋,特力屋,RUN新聞,星光雲,KID,峮峮,柯有倫,李佳穎,范少勳。（圖／擷取自《RUN新聞》影片） 

這三個和特力屋一起打造出來的主題貨櫃屋已經在松菸展出囉！想知道在「自造美好」的過程中，還有哪些爆笑又創意的橋段？7/12（二）鎖定《星光雲！RUN新聞》直播，一起在螢幕前、松菸現場，或直接揪好友、另一半直衝特力屋，一塊體驗「自造美好SO EASY」無可取代的樂趣與溫度。

特力屋貨櫃屋展出資訊
地點：松菸文創 （台北市信義區菸廠路80號）
展期：2022/7/8-2022/7/17

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