特力屋開賣居家快篩試劑　6／30起全台42間買得到

▲特力屋開賣羅氏家用居家快篩。（圖／特力屋提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日前官方核定居家快篩試劑上市，今（6／29）特力屋也宣布，從6／30全台42間門市將開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，且售價還比一般銷售通路便宜40元至50元，是目前該產品價格最低的通路之一。

衛福部食藥署日前核准數款居家快篩產品開賣，已於4大超商、屈臣氏、康是美、全聯等通路上市，台隆手創館日前也宣布將於百貨內旗下各分店開賣，現在特力屋也加入銷售行列，等同居家賣場也能買到。

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特力屋表示，除特定6間門市除外，全台42間指定門市都有販售，其銷售的「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」每盒5入，售價1,750元，數量有限售完為止。與屈臣氏、信東、大樹等連鎖藥局與台隆手創館5入售價1,800元要便宜。

羅氏家用檢測套組特色為檢驗時間快，約15分鐘便可知道檢測結果，與另款福爾威創家用檢驗套組相同，其他包括盧西拉、萊析樂與英斯特等候時間則為30分鐘，羅氏單劑售價平均為360元，而同抗原試劑原理的福爾威創，單價約340元至350元。

連鎖藥妝POYA寶雅也在明天於全台33間特定門市，開賣國產「福爾威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」，5入售價1,700元。業者強調首批每間門市均有限量，建議使用時機為「曾與確診者足跡重疊」「確診者足跡熱區」「使用者與確診者有接觸史」「確診數較多的區域」等等情況下再進行選購。