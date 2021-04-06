HOLA、特力屋內湖店改裝千坪迎戰IKEA　用「規劃服務」做主打

▲HOLA內湖店改裝千坪賣場，打造情境式購物體驗。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA內湖店日前公布將於4／28正式開幕，而隨著IKEA敦南店在4／26熄燈，萬坪營業面積的內湖店成為該品牌台北市唯一分店，相隔約300公尺的HOLA、特力屋內湖店，也在近期開啟15年來最大改裝，以品牌特色「專業安裝、DIY體驗與居家選品」，迎戰IKEA新門店。業界人士表示，IKEA在內湖該區插旗，加上周邊HOLA、特力屋、精品家具等業者，有機會打造更完整的「居家商圈」，帶進更多目的客。

▲IKEA內湖店4月底開幕。（圖／IKEA網站）

瑞典家具大廠IKEA台北市區店，從敦北「搬」到內湖，進駐與於舊宗路的原大潤發一館，營業面積破萬坪，另規劃大空間IKEA餐廳，離敦北熄燈後僅一天工作天，從4／28正式對外見客，預計將在該商圈的居家業種注入新活水。

而該商圈最大的家居賣場HOLA特力和樂與特力屋，也在近期重新改裝規劃，近2千坪賣場區域調整動線，特力屋以調整貨架，將商品移近消費者，加上設置體驗專區，讓民眾能實作換門鎖、更換馬桶蓋、水箱構造等，另擴大「居家裝修中心」概念，提供IKEA未及的「浴廁、廚房改裝」等濕式裝修服務。

HOLA則以提升整體產品，以Select Shop概念，提供出與IKEA居家用品的另一種新選擇，新引進10種品牌，預計全年將有50個國外品牌登場，包括瑞典居家EIGHTMOOD、丹麥Bloomingville、英國廚用品colour Works、丹麥設計餐具PO等，並規劃情境區展示，還有迪士尼聯名專區，日後也預計開發獨家聯名產品線Mickey Black，整體賣場空間視覺更加開闊。

特力集團營運長何采容表示，IKEA進駐內湖是件好事，預期會帶來更多目的性的來客，會有新的人流，一起把餅做大，也會讓商業更加蓬勃，商圈共榮，個人是相當看好。

▲特力集團營運長何采容。

IKEA前年證實進駐內湖舊宗路上的大潤發一館，因停車為較為充足，場域也較大，被看作是敦北的「接手店」，目前官方也在粉絲團宣布，內湖店將從4／28正式開張營業，預計在開幕時也會舉辦開幕優惠，而網路上的民眾則是立場各半，有些人表示「對大眾捷運為主的顧客太不方便」，但有些消費者也說「敦北車位難停、貨量又少，期待內湖店開幕」。

►全台首間「遊艇造型星巴克」宜蘭開幕 滿額贈品超級美！

►IKEA內湖店4／28開幕接手敦北 官方已證實