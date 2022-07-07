基隆7／9開設Novavax疫苗接種站　民眾免預約直接前往施打

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市今（7日）國內本土病例基隆新增453例，林右昌指出，隨著NOVAVAX疫苗到貨，本市將在9日於基隆港務分公司開設大型接種站，歡迎符合資格有意願接種民眾，只要配戴好口罩，攜帶黃卡、健保卡直接前往疫苗接種站施打。另外全市專責病床已核准由180床調整為121床，但空床率仍達56.2%。

林右昌指出，NOVAVAX疫苗已到貨，這款新疫苗接種後，不良反應很少，無論民眾之前打的疫苗廠牌為何，都可以「混打」NOVAVAX疫苗；市府除了安排由各合約院所，自9日起提供民眾專診預約接種服務外，也將在9日上午8點30分至上午11點30分、下午1點30分至下午4點30分，商借基隆港務分公司開設大型接種站。

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提供滿18歲以上民眾接種第1、2劑基礎劑及第1次追加劑（第3劑），以及65歲以上長者、長照機構住民、醫事人員、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者、機場港埠工作人員（CIQS）、居家檢疫工作人員、航空機組員工作人員、機構與社福照護系統工作人員等接種第4劑（第2次追加劑）。

林右昌提醒民眾，NOVAVAX大型接種站免事先預約，有意願接種民眾只要配戴口罩，攜帶黃卡、健保卡直接前往即可。而COVID-19確診者染疫未滿3個月者，請暫緩接種。另接種第4劑（第2次追加劑）者，須與第3劑（第1次追加劑）接種至少間隔5個月（150天）以上。

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