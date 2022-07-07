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桃園6歲童第二劑莫德納變混打BNT　家長怒：一句道歉都沒有！

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓婦人上月30日帶6歲兒子，到學校接受第二劑莫德納疫苗，負責施打的龍潭敏盛醫院醫護人員卻混打成BNT疫苗，她看到疫苗接種小黃卡後當場傻眼，院方雖然事後有持續關心孩童狀況，但至今一句道歉都沒有，家長為此表示實在無法接受。對此，桃園市衛生局表示，目前孩童健康狀況良好，院方已主動關懷，已於6日安排女童進行心臟等相關檢驗，衛生局亦請醫院針對本事件提出說明與檢討改善作為。

▲桃園市王姓婦人上月30日大6歲男童到龍潭敏盛醫院接種第二劑莫德納疫苗，醫護人員竟誤打BNT疫苗，抱怨院方一句道歉都沒有。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市王姓婦人上月30日大6歲男童到龍潭敏盛醫院接種第二劑莫德納疫苗，醫護人員竟誤打BNT疫苗，抱怨院方一句道歉都沒有。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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據了解，王姓婦人是於6月30日上午，帶就讀國小的女兒和即將升小一的6歲兒子，到學校接種第二劑莫德納，醫護人員幫兒子施打第二劑時，應該施打莫德納疫苗卻誤打成BNT，她當下看到小黃卡後傻眼，在接種施打分流過程中都確認要打莫德納，疫苗接種同意書也載明是莫德納，怎麼卻變成混打BNT，當時詢問醫護人員原因時，醫護人員完全不承認有錯，甚至現場護理人員口氣很差說「不然妳去通報衛生局」。

王姓婦人氣憤地說，還好園長直接表態有聽到護理人員跟媽媽確認是莫德納，後來才請媽媽詢問醫師如何處理，由於沒有數據顯示小孩混打疫苗會有什麼後遺症，醫師當下說回家後再觀察。後來要求看小黃卡上疫苗接種同意書，竟被蓋了BNT的章且寫上需觀察，小黃卡上施打日期也將原來的6月30日變成6月3日。

▲桃園市王姓婦人出示小黃卡接種同意書，明明應該打莫德納疫苗，醫護人員竟誤打BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市王姓婦人出示小黃卡接種同意書，明明應該打莫德納疫苗，醫護人員竟誤打BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王姓婦人還說，龍潭敏盛事發時一味卸責且態度不佳，雖然天天打電話詢問小孩身體狀況，卻仍舊不承認有醫療疏失，連一句道歉都沒有，讓人感覺好像只想掩飾，幾經協商後，院方才同意允諾負責半年內小孩出現狀況相關醫療照護，但協議書上表明半年後，小朋友若有問題一切與院方無關，打錯疫苗好像都沒錯，連協議書上寫的都是疫苗注射爭議而非醫療疏失，最後一切問題都要家長承擔，她不禁質疑「難道醫療疏失不用懲處？不用向家長道歉？一句對不起這麼難嗎」？

王姓婦人強調，小朋友目前健康狀況還可以，但施打後第三天半夜曾說頭好痛，翌日曾陪同去醫院做全面性檢查，初步判定一切正常，但從疫苗施打後每晚握著兒子脈搏觀察狀況，心力交瘁難以入眠，希望兒童疫苗施打過程中應該要更縝密仔細，不要再發生錯打疫苗事件。

▲針對混打疫苗事件，龍潭敏盛醫院管理中心主任陳文文提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對混打疫苗事件，龍潭敏盛醫院管理中心主任陳文文提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭敏盛醫院管理中心主任陳文文則回應說，當天同仁可能因太忙碌導致疏忽，以致造成混打錯誤，現場醫師也有說明，雖屬同種類疫苗，但還是需要觀察小孩狀況與可能產生的副作用，院方第一時間也向市府衛生局通報，醫院內部已展開檢討會議，以釐清流程與未來動線改善。

▲針對混打疫苗案，桃園市政府衛生局長蘇柏文今天做出回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對混打疫苗案，桃園市政府衛生局長蘇柏文今天做出回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府衛生局副局長蘇柏文今天回覆：
（一）關於醫院不慎對於未滿12歲男童混打疫苗，據衛生局了解，目前孩童健康狀況良好，醫院已主動關懷並於昨日安排女童進行心臟等相關檢驗，衛生局也請醫院針對本事件提出說明及檢討改善作為。
（二）莫德納與BNT疫苗同屬mRNA疫苗，一般接種疫苗後的不良反應，大多於48小時到幾天內發生，如果28天內有胸悶、胸痛、心悸等症狀，請務必立即就醫，並告知疫苗接種史。

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