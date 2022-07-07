桃園+3141！市府籲接機民眾加強5大防疫措施　打滿2劑+戴手套口罩

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，因應國內出現首2例BA.5本土個案，呼籲機場接機民眾應加強5大防疫措施。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心今（7）日公布桃園市新增3,141例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較於昨（6）日的3,687例，桃市單日下降約14.81%；此外，因應國內出現首2例BA.5本土個案，指揮中心研判是國內親友到機場接送返國家人時染疫，呼籲民眾到機場接機應加強至少接種2劑疫苗、戴手套與口罩等5大防疫措施。

王文彥指出，針對台灣已出現首2例BA.5本土個案，中央流行疫情指揮中心研判是國內親友到機場接送返國家人時染疫。市府提醒接送入境親友時，可參照防疫車隊防疫規範，落實「5大防疫措施」：

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一、接送者應完成接種至少2劑疫苗，建議打滿3劑者優先，並穿戴手套、佩戴口罩；二、親友上車前，應針對手部、鞋底、行李進行消毒；三、車內不飲食，接送時適度開車窗，保持充分通風；四、車上所有人全程佩戴口罩，盡量避免交談、碰觸等接觸行為；五、接送完成後，建議對全車內外清消，針對常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處加強擦拭。此外，建議入境者後續若確診，應即時通知接送親友，以利親友進行自我健康監測或有症狀時快篩。



王文彥也建議，依現有研究顯示，Omicron BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，因此提高COVID-19疫苗覆蓋率可降低BA.4與BA.5造成之社區傳播威脅。呼籲民眾儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節與佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要之移動、活動與集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲桃園市政府衛生局長王文彥呼籲，7月8日、9日將持續開設26處社區接種站，提供莫德納與高端疫苗接種服務，凡符合接種資格免預約都可前往各站施打。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

有關桃園疫情狀況，昨（6）日提供BNT與高端疫苗接種服務，已接種5,153劑（包括BNT4,281劑、高端872劑）。市府為提升民眾的疫苗保護力，將於7月8日、9日全天（上午8時至12時、下午1時至4時），將持續開設26處社區接種站，提供莫德納與高端疫苗接種服務，不限劑次與年齡（莫德納須18歲以上、高端20歲以上），免提前預約，只須符合接種資格者都可前往各站施打。

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