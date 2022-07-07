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快訊／再增3兒童重症！9個月大女嬰MIS-C、1歲男童肺炎併呼吸窘迫

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增243例中重症通報，當中又確認3名兒童重症，其中2人MIS-C（兒童多系統發炎症候群），為9個月大女嬰與7歲男童，另1人是1歲男童，出現肺炎併發呼吸窘迫，急送加護病房。

▲▼7/6中央流行疫情指揮中心記者會。發言人莊人祥。醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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在中重症通報方面，新增243例通報，其中152例中症、91例重症。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，重症個案當中有3名兒童，當中又通報2名MIS-C。

MIS-C方面，羅一鈞指出，其中1名為9個月大女童，6月18日確診，6月30日發燒、腹瀉、進食量降低，7月3日至急診醫師，懷疑腸胃炎併脫水或疑似MIS-C，一般病房住院治療中。

另1名MIS-C為7歲男童，無慢性病史，6月5日新冠確診，6月28日起陸續出現發燒、腹痛、嘔吐、紅疹、眼睛紅，7月1日至急診檢查懷疑MIS-C，7月2日住院，因血壓偏低轉加護病房用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，7月6日已經轉出加護病房，病況改善。

至於另一名兒童重症，羅一鈞表示，為1歲男童本身有心血管疾病等慢性病史，長期呼吸器，6月29日發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐，家用快篩陽性，當天至急診收住加護病房用瑞德西韋等藥物治療，肺炎併發呼吸窘迫，7月6日已經轉出加護病房，病況改善。

指揮中心統計，國內兒童（12歲以下）重症累計91例，已有22例死亡；重症分別為腦炎22例、肺炎17例、MIS-C 32例、敗血症3例、哮吼症8症、家中死亡6例以及共病3例。

▲▼MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）

▲▼MIS-C及其常見症狀。（圖／指揮中心提供）

▲▼MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）

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