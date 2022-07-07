快訊／今死亡+105！最年輕30多歲男「打三劑疫苗」　發病隔天過世

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增105例死亡，當中最年輕個案是僅30多歲男性，曾經打三劑疫苗，因症狀就醫PCR陽性確診住院，但隔天就呼吸心跳停止，急救無效死亡，死因為敗血性休克合併胃潰瘍出血。

▲中央流行疫情指揮中心醫醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增31,462例COVID-19確定病例，分別為31,364例本土個案及98例境外移入；另確診個案中新增105例死亡。

指揮中心指出，今日新增105例本土病例死亡個案，為76例男性、29例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、101例具慢性病史、68例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月15日至7月4日，死亡日期介於6月12日至7月4日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡最年輕30多歲男性，本身有酒精性疾患，打過三劑疫苗，7月2日冒冷汗、倦怠到醫院，因為腸胃道出血、血壓低且採檢PCR陽性住院，使用瑞德西韋並插管治療，3日呼吸心跳停止，急救無效，當日死亡，死因為敗血性休克合併胃潰瘍出血。

▲確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）