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身陷論文抄襲風波！　桃園議會國民黨團：林智堅應退選

▲國民黨桃園市議會黨團7日上午召開記者會宣布，論文抄襲風波疑點重重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市議會黨團7日上午召開記者會宣布，論文抄襲風波疑點重重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新竹市長林智堅論文抄襲風波案，國民黨桃園市議會黨團7日上午召開記者會指出，對外界指控抄襲與剽竊竹科公開招標內容，林智堅應該要說清楚、講明白，鄭文燦市長也不能一味護航，對誠信疑有瑕疵的林智堅應立即切割，不要讓桃園人失望。

國民黨桃園市議會黨團今天上午在黨團辦公室召開記者會，包括副議長李曉鐘、黨團總召徐其萬、執行長徐玉樹與多多達14名市議員聯合出席，有關林智堅的論文門事件，不管是中華大學的碩士論文還是台大國發所碩士論文，涉嫌抄襲的各項事實及證據已經非常清楚，再狡辯、硬拗，人民都不會相信，大家一致認定，論文抄襲已是既成事實，這是誠信問題，不是抹黑或民調問題，不管是用什麼理由為林智堅辯護，市民都無法接受。

▲國民黨桃園市議會黨團7日上午召開記者會高喊口號，要求鄭文燦市長不應護短。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市議會黨團7日上午召開記者會高喊口號，要求鄭文燦市長不應護短。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黨團認為，桃園市民拒絕道德人品有瑕疵的人到桃園參選，並高喊「沒有誠信的人，沒有資格選市長」、「請林智堅退出桃園市長選舉」、「不恥剽竊立即退選」的口號，要求民進黨撤銷林智堅徵召，涉及雙碩士論文抄襲的新竹市長林智堅應立即道歉認錯並退選。

另外，針對外界指控抄襲及剽竊竹科公開招標內容，林智堅要說清楚、講明白，鄭文燦市長也不能一味護航瞎挺，對誠信疑有瑕疵的林智堅應立即切割，不要讓桃園人失望。

黨團同時要求教育部，應比照當年中山大學的論文風波，儘速組成審查委員會，重審林智堅論文是否大量抄襲、雷同於竹科委外報告，以召公信。

市府新聞處長詹賀舜指出，今年新竹都城隍廟參加大溪大禧活動，林智堅市長是陪同城隍廟代表參與並無爭議。而民進黨議會黨團到新竹市進行市政參訪，參觀新竹動物園，鄭市長出席各黨團跨縣市活動，也是常態。其他政黨提名的市長候選人也會出席桃園市各類地方活動，桃園市政府都會秉持行政中立原則，處理此一議題。

▲桃園市長鄭文燦6日受訪時針對論文抄襲風波提出說明，認為選舉不應無向上綱，去做人格毀滅戰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦6日受訪時針對論文抄襲風波提出說明，認為選舉不應無向上綱，去做人格毀滅戰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市長鄭文燦今天受訪時強調，學術論文的真假不是用口水來決定， 兩個大學的指導教授已經出面說明，沒有涉及抄襲。我想這一切回歸學術的討論，不要為了政治攻防的需要，就否定了教授，否定了學校，否定了我們的論文制度。我們還是回歸正常理性的選舉辯論，我想這才是正面競選的方式。

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