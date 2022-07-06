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桃園11歲童積欠「128筆國道通行費」遭移送　執行署追查傻眼了

▲行政執行署桃園分署人員近日強制執行，發現11歲男童居然積欠上百筆國道通行費未償還。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政執行署桃園分署人員近日強制執行，發現11歲男童居然積欠上百筆國道通行費未償還。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署近日強制執行催繳任務時，發現年僅11歲陳姓男童積欠上百筆國道通行費。執行官覺察有異，經調查發現，其實是陳童父親將汽車登記男童名下，但因男童無力繳交積欠費用，才遭移送強制執行，更扯的是，陳父早就積欠多筆交通違規罰鍰，因此6日派員至陳父戶籍地現場執行。

桃園分署指出，在強制執行過程中發現11歲陳姓男童，曾於2020年間因行經高速公路未繳納通行費，經交通部高速公路局中區養護工程分局移送桃園分署執行。但經查，陳童欠費筆數高達128筆，而且財產清冊有一輛汽車，積欠的通行費是行駛國道所產生。

執行官還查出，陳童的父親去年因未繳通行費而有30筆交通違規罰鍰，陳父才是實際車輛駕駛人，只是將車子登記於陳童名下，藉以規避逃避繳費等責任，卻害了兒子成為強制執行對象，其中陳童積欠約7069元，陳父則是積欠9000元，共計1萬6069元。

▲行政執行署桃園分署人員今日到龍潭區陳父戶籍強制執行，詢問鄰居有關陳父聯絡方式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政執行署桃園分署人員6日到龍潭區陳父戶籍強制執行，詢問鄰居陳父的聯絡方式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署6日派遣執行官至陳父位於龍潭區戶籍地現場執行，但未見人影，經詢問鄰居得知，陳父應該是在工地上班而不在家，平日都帶著小孩還有老婆一起出門工作，沒有相關聯絡資料可提供。最後，執行官只好在義務人戶籍地留下現場執行通知，督促儘速處理陳童欠費與自身罰鍰，否則將強制執行。

桃園分署呼籲，民眾不應僅為逃避責任，將車輛登記在無能力負擔之未成年人名下。欠繳路邊停車費、ETC通行費與交通罰鍰之義務人，收到繳款通知，應盡速於繳款期限內自行繳納，勿持有僥倖心理，否則將被移送強制執行扣押存款、扣押薪資。

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