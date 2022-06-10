沒錢繳健保意外曝光悲慘身世　14歲女竟是9月大女嬰孤苦單親媽

▲法務部執行署桃園分署人員最近查出平鎮區1名年僅14歲國中女生單獨投保，查訪發現竟為單親媽媽，探訪時捐贈奶粉、尿布等物資協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署最近執行催繳健保費用案件時發現，住在平鎮區1名年僅14歲黃姓國中女生單獨投保健保，因無工作能力積欠大筆費用，經查訪後得知來自弱勢家庭，遂派員至黃女住家訪視，發現黃女還育有1名9個月大女嬰，生活拮据與外祖母、阿姨等人同住，分署人員則捐贈奶粉、尿布等物資關懷，協助暫度難關。

▲法務部執行署桃園分署人員查訪住在平鎮區年僅14歲國中女生，育有9個月大女嬰，目前與外婆、阿姨同住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署人員表示，這名還就讀國中2年級的黃姓女學生，育有一名9個月大女嬰，生活陷入困窘，根據訪查，其父不詳，母親生下她後另與他人結婚，黃女與外祖母、阿姨同住。母親因毒品出入監獄，未以眷保身分為其加保，14歲的黃女就學期間必須單獨加保，也需自行繳納健保費，但因無工作能力無力繳納，滯欠不少健保費用。

▲法務部執行署桃園分署人員愛心社人員捐贈奶粉、尿布等物資，幫助14歲單親媽媽暫時度過難關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，黃女去年生下一名女嬰，目前9個月大，女嬰父親則是17歲的小爸爸，雖有工作貼補家用，但家庭經濟來源仍然非常不穩定；黃女之外祖母透露，全家幾乎都靠黃女阿姨在扶養，黃女母親偶爾會回來探望或拿一點點錢回來。

黃女面對分署人員詢問是否需要轉介社福單位協助，黃女說，她與9個月大的女兒已有市府社會局與勵馨基金會提供協助，也願意再接受桃園家扶基金會幫助，目前仍有尿布、奶粉等生活需求。桃園分署愛心社捐贈一箱尿布、奶粉及購買尿布奶粉贈送小玩具，希望能幫助黃女。

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