少女白鯨戀上飼育員歐巴！見女人靠近　秒吃醋爆氣噴水攻擊

▲母白鯨不滿女飼育員靠近照顧自己的男飼育員，憤而噴水攻擊。（圖／翻攝自YouTube／SBS TV동물농장x애니멀봐）



記者王佩翊／編譯

少女心噴發的母白鯨遇上男性飼育員會產生什麼樣的化學反應呢？南韓一間水族館的飼育員因為負責的白鯨無法習慣新生活，因此特別花心思照顧，沒想到白鯨竟然因此「愛上」他，不但不願與其他公白鯨相處，甚至只要看到有女飼育員站在自己的「飼育員歐巴」身旁，就會立刻嫉妒地噴水攻擊對方，宛如小女生一樣。

南韓著名動物節目「動物農場（동물농장x애니멀봐）」曾經採訪一間水族館，而這間水族館有一個只有工作人員知道的小秘密，那就是館內的母白鯨「蒂娜（티나）」非常喜歡照顧自己的男飼育員，甚至還會因此吃醋。

蒂娜的飼育員表示，蒂娜剛來到水族館時無法適應館內的生活，因此他也特別花了心思照顧，不知道是不是因為這樣，時間一久，蒂娜便開始非常依賴他，對他情有獨鍾，還時不時送上專屬香吻。然而只要有其他飼育員靠近，蒂娜則會毫不留情地立刻轉身，就算同樣是男性也無法獲得牠的關注。

▲蒂娜只願意親吻照顧自己男飼育員。（圖／翻攝自YouTube／SBS TV동물농장x애니멀봐）



不僅如此，蒂娜只要看到有女性靠近照顧牠的男飼育員就會馬上吃醋，甚至朝著對方用力噴水攻擊。就連男飼育員也不得不承認，「牠只要發現我沒有在關注牠，就會生氣。」

蒂娜不只排斥其他飼育員，甚至也不喜歡其他公白鯨。為了蒂娜的社交性，同時避免未來被其他白鯨排擠，館方試圖將牠與其他白鯨合缸，但是蒂娜都無法跟其他白鯨好好相處。為此，飼育員也是絞盡腦汁，還拿出可以大家一起玩的玩具，所幸最後終於有點成效。

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