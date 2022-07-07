日本「前女偶像」出馬參院選成最大黑馬！　各黨狂打明星牌

▲乙武洋匡以無黨派身分參選。（圖／取自推特）



記者王佩翊／編譯

日本參議院10日將迎來第26屆選舉，而這也是現任首相岸田文雄上任後的首次參議院選舉，更被視為是一個階段的執政成績單。而本次選舉中，各黨派紛紛狂打明星牌，派出前偶像、前運動員或是漫畫家等，甚至連知名作家乙武洋匡也加入選戰，就是為了要靠現有知名度替黨內拉抬聲勢，同時藉此獲得席次。

相對於多由政治家所組成的眾議員，參議院的組成人員則較為廣泛，也成為非政治出身工作者要加入政壇的敲門磚。對政黨而言，選擇原本就有名氣的名人代表參選，不但能吸引選民注意，還能透過候選人身分擴大社會參政的廣泛度。

在本次參議院通常選舉中，前SPEED成員今井繪里子、前偶像女星生稻晃子、漫畫家赤松健、搞笑藝人水道橋博士以及作家乙武洋匡都加入選戰。不僅如此，此次參選的還有網站FC2創辦人高橋理洋，但他本人則是因有案在身被通緝，目前旅居海外，一旦入境就會遭到逮捕。雖然獲選機率極低，但一旦當選，將成為首位「通緝犯參議員」。

▲山本太郎宣布參選後，支持率直線上升。（圖／取自推特）



在即將於10日登場的參議院選舉中，東京都選區共佔6個席次，但卻有34個候選人要搶攻這6個席次，為此，各黨也紛紛使出渾身解數。其中就包含演員山本太郎，而他的出馬也讓選戰更為激烈。根據各報的民調，山本宣布參選時的支持率原本在當選與落選的交界線，但是隨後不斷上升，有望奪得席次。

執政黨朝日健太郎、生稻晃子以及立憲民主黨的台裔參議員蓮舫等3人被視為是東京選區的最強黑馬，因此剩下的候選人便將目標轉為搶攻第4名到第6名的席次。

▲生稻晃子被認為有望在東京選區的6個席次中取得前3名。（圖／取自推特）



作為選舉新人的生稻晃子是1980年代當紅女子偶像團體小貓俱樂部的前成員，她曾在演藝圈活躍36年，多年前罹患乳癌並做了摘除手術。她在造勢活動中表示，除了自己之外還有很多病友也必須一邊工作一邊與病魔抗爭，因此希望透過參選參議院選舉，守護這些病友。而生稻強大的魅力更吸引大批粉絲到場造勢活動現場支持，甚至有男粉因此中暑昏倒。

著有《五體不滿足》的作家乙武洋匡則以無黨派身分參選，並透過網路籌募競選資金，目前累計超過3000萬日幣（約新台幣659萬元）。

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