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日本電車男「下身失蹤」股溝夾一條線！　淡定搭車女乘客看傻

▲▼日本電車男下身失蹤。（圖／翻攝推特「takigare3」） 

▲面對男子脫序行徑，一旁女乘客假裝沒事。（圖／翻攝推特「takigare3」）

記者張靖榕／綜合外電報導

夏日炎炎，日本氣溫也飆升，近日卻有民眾看到一名男子下身竟然褲子失蹤，只在重點部位包覆一塊亮紅色的布料，從後面看更只有一條線擋住股溝，大喇喇搭乘JR埼京線電車，驚駭穿著讓周圍乘客尷尬得保持距離。相關照片最推特瘋傳，「我不想坐在他做過的位子」、「嚇死人」，還有外國網友說「日本酷哦」。

推特帳號「takigare3」6日在推特發文，以「悲報」作為開頭，表示近日酷熱的天氣環繞日本，JR埼京線電車內竟然出現一名只用一塊薄布料遮擋下體的男子，並附上男子上身穿著完全正常、下身過於清涼，坐在電車位子上滑著手機的照片。

▲▼日本電車男下身失蹤。（圖／翻攝推特「takigare3」）

▲▼日本電車男下身失蹤搭電車。（圖／翻攝推特「takigare3」）

▲▼日本電車男下身失蹤。（圖／翻攝推特「takigare3」）

男子還被拍到在月台站立等待列車，以及上車後站姿搭乘的畫面，2片屁股和生殖器旁毛剃得精光的肉色部位全都露。此外還有網友將男子正面放大，可以看見亮紅色的布面上以黑筆畫寫著一個大大的漢字「戲」。

網友紛紛留言，「那個位子已經死了」、「我曾經在別的電車上看過老頭穿內褲搭電車，但這次已經太瘋了」、「毛剃得好光，很像芝麻灑在上面」、「旁邊的女性怎麼好像一副沒看到的模樣」、「你越自在，別人越尷尬。」還有人從不同角度放大來看，「不可意思...這真的是男性嗎，為什麼下面看起來沒有東西？」

▲▼日本電車男下身失蹤。（圖／翻攝推特「takigare3」）

▲網友之前拍到疑似和本次電車男同一名大叔。（圖／翻攝推特「takigare3」）

此外還有網友翻出先前搭電車拍到的照片，同樣是一名男子穿著內褲搭電車，由於帽子、口罩和眼鏡都相當雷同，懷疑是同一人，代表該名男子可能已不是第一次以這樣的穿著打扮搭車。

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