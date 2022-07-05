結婚40載抓包夫外遇！正宮求償80萬　小三辯：把他當爸爸

▲新北一名鄭姓女子發現老公外遇，怒對小三提告。小三向法官表示，她把鄭女老公當「爸爸」。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／新北報導

結婚40餘載發現老伴外遇！新北一名鄭姓女子發現老公在2019年和一名李姓女子外遇，2人不但常一起去看電影，李女更放任老公搓揉她的胸部，甚至發生關係，憤而對李女求償80萬元。不過李女挨告後，卻向法官辯稱並未有不倫情事，她只是把鄭女老公當「爸爸」，但新北地院審理後，不採信李女的辯詞，判李女須賠償正宮8萬元。

判決書指出，鄭姓女子和老公2人在1977年結婚後，不料卻在結婚40餘年時，發現老公外遇劈腿！她表示，老公常會和一名李姓女子2人一起私下約看電影、唱歌，而李女在包廂內更任由老公搓揉她的胸部，甚至進一步和老公發生關係至少4次，讓她氣炸，怒對李女求償80萬元。

不過庭審時，李女卻向法官表示，她和鄭女老公認識很久了，儘管曾和鄭女老公單獨見面3次、也確實被伸手撫摸胸部，但那是因為她把對方當「爸爸、長輩」，且在被摸胸部的當下，她就已經制止，絕無侵犯鄭女配偶權。

新北地院勘驗相關證據後，發現鄭女老公和李女2人間還有20萬元的債務糾紛，鄭女老公還因此將李女一狀告上法院。李女在庭審時向法官表示，鄭夫並沒有交付現金給她，就算有那也是「男女朋友交往間經常性餽贈」，因而認定李女侵害鄭女配偶權事實明確，判李女須賠償鄭女8萬元。

此外至於2人是否發生性關係一事，儘管鄭女老公於言詞辯論時，坦承確實有和李女發生關係，但考量2人事後因金錢糾紛而撕破臉，難認鄭女老公證述有據。全案仍可上訴。