受洗完直接見上帝！他坐水池裡「誤觸漏電麥克風」　搶救3天身亡

記者張方瑀／綜合報導

印度一名男子日前在教堂受洗，當牧師將他按進水池、浸溼全身之後，沒想到他起身時竟誤觸一旁的麥克風，當場被電擊倒入水中，牧師下意識伸手救援也被慘電。這名男子隨即被送往加護病房，但出現多重器官衰竭、心臟功能驟降，搶救3天後仍宣告不治。

馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）浦那市（Pune）一名年輕男子6月25日在索爾茲伯里公園教堂（Salisbury Park Church）受洗，當時牧師將他按進水池中，等到全身浸溼後坐起，沒想到就在他開心轉身跟親友比讚時，誤觸放在一旁的麥克風，整個人瞬間觸電，倒進水中抽蓄不止，就連牧師下意識要伸手搶救也都被慘電。

▲印度一名男子受洗時觸電身亡。（圖／翻攝自YouTube）



男子的家人表示，當時教堂裡剛好有醫生和護理師，他們立刻前來幫忙，但男子失去脈搏將近40分鐘才搶救回來，隨即被轉移到大醫院的加護病房中。男子剛入院時，肺部有積水且心臟功能僅剩14％，搶救3天後仍因多重器官衰竭宣告不治。

這起事件被網友分享在網路論壇Reddit上，許多網友紛紛表示，「受洗完直接去見上帝了」、「麥克風的電壓也太可怕了吧」、「牧師人還好嗎？」、「麥克風電力居然這麼強」、「真的是太慘了」、「聖水還是會導電的」。

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