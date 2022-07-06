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張大千墨寶《壽石靈芝》遭竊走拍賣　前監委女兒怒告蘇富比總裁

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲台北地檢署偵辦張大千畫作《壽石靈芝》贓物案，蘇富比亞洲總裁等4名被告先後處分不起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

國畫大師張大千送給前監察委員陳翰珍的畫作《壽石靈芝》，在2006年遭竊，10年後卻在香港蘇富比拍賣會中，被以港幣40萬元（約台幣150萬元）買走。陳的女兒控告蘇富比亞洲區總裁程壽康涉嫌洗錢，台北地檢署日前處分不起訴後，陳女再告張姓等3名曾經手轉賣畫作的人，檢察官6日以罪嫌不足等理由，將3人處分不起訴。

已故監委陳翰珍和張大千是四川同鄉，1976年8月，陳翰珍80歲生日時，張大千揮毫作畫《壽石靈芝》賀壽。陳翰珍過世後，畫作由女兒陳謀昭保管，沒想到2006年間，陳家遭竊，畫作不翼而飛，結果《壽石靈芝》竟在2017年間由香港蘇富比公司以港幣40萬元賣出。

▲▼張大千墨寶《壽石靈芝》。（圖／翻攝自蘇富比）

▲張大千墨寶《壽石靈芝》。（圖／翻攝自蘇富比）

陳謀昭認為，《壽石靈芝》上面有張大千祝壽落款，蘇富比應該知道這可能是贓物，因此控告蘇富比亞洲區總裁程壽康，涉嫌故買贓物、洗錢罪。台北地檢署檢察官透過陸委會函查，得知蘇富比取得畫作來源是一名台灣人，對方聲稱以60多萬元向張姓收藏家購買。

北檢日前調查後認為，無證據顯示蘇富比程壽康知道畫作可能是贓物，因此處分不起訴。為此，陳女接著再告張姓收藏家，及他的前2手徐姓、吳姓男子涉嫌洗錢等罪。檢察官調查後認為，《壽石靈芝》先由吳男在不詳地點地點取得，以20萬元賣給徐男，再以28萬元賣給張姓收藏家。

檢察官調查發現，這3人2段的轉手過程，都緊接在畫作失竊的2006年6、7月間，但其中前2手吳男與徐男取得畫作時間，距今已超過舊法追訴期，又查無證據能顯示最後購畫的張男知道《壽石靈芝》是遭竊贓物，因此將3人都處分不起訴。

 
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