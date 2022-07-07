　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

弟弟帳戶多3萬！貴婦傳「姐姐想你了」親姊一震　曝驚天秘密

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO無意間發現弟弟「被包養」。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我應該跟我爸媽說嗎？」有女網友在Dcard表示，弟弟目前還在讀大學，一個月零用錢是1萬塊，有交女朋友所以開銷有點大，但卻不去打工。最近，她無意間看到一個女性傳訊息給弟弟，「姊姊這邊先匯3萬到你帳戶裡」，才知道弟弟會陪一位37歲的熟女逛街吃飯，感覺就是「被包養」，讓她震驚到不行。

這位女網友以「貴婦阿姨包養我弟」為題發文，說弟弟一個月零用錢有1萬塊，但還是很常跟爸媽喊沒錢，因為有交女朋友，所以開銷難免大了一點，但弟弟沒有想自己去打工賺錢，「我爸媽也很堅守自己的原則，所以一個月1萬就是1萬，不會多給或少給。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但最近弟弟突然變得怪怪的，很少跟家裡的人說話，看起來卻特別開心，想關心又被回沒事，讓她納悶不已。直到跟弟弟借電腦，原PO才發現驚人祕密，因為她看到有人傳來訊息，「姐姐這邊先匯3萬到你帳戶裡，不夠再跟姐姐說齁！你星期三會去健身房嗎？姐姐想你了……再跟我聯絡哦（等你哦）！」

這讓原PO忍不住攤牌對質，弟弟就強調自己沒有「賣屁股」，只是單純陪對方逛街吃飯，並透露對方37歲，「是她自己跑來跟我聊天、加賴的」，目前女友不知道這件事，弟弟則是打算把收到的錢拿來買女友的生日禮物。

▲▼ 情侶合照 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲弟弟說自己只有跟對方逛街、吃飯。（示意圖／xFrame）

女網友想想覺得不妥，很希望弟弟跟女友自首，也跟包養女坦承非單身，「他在那邊一陣暴跳如雷時，我其實在一旁很驚訝他會做出這種事，是太笨嗎？還是沒意識到這件事的嚴重性？」覺得應該要把錢還給對方，但想想弟弟不是小孩了，「這其實算是他的私事……我應該跟我爸媽說嗎？」

貼文一出，原PO舉動意外引發一場論戰，就有人直呼，「這種姊姊真噁心，偷看還要到處講」、「覺得妳比較糟糕」、「我看完也覺得到底關妳屁事？道德勸說就好了 不要管別人感情事吧」、「可以勸妳弟，但真的不用插手欸！偷看別人訊息就很糟糕了，管這種事幹嘛？」

另一派的人則表示，「原PO弟有女友欸！還跑去跟富婆吃飯，噁心死，結果大家只在乎原PO看弟弟訊息」、「原PO最主要還是出自於擔心吧」、「不是什麼大事，都成年了，真的出問題他自己解決」、「如果我男友被貴婦包養，我會非常希望有人能發現，並且告訴我這件事」、「兩邊都有問題，姊姊不應該偷看賴，弟弟不應該有女友還被阿姨包養，結束。」

也有不少人驚呆，紛紛開玩笑起鬨，「真的是阿姨我不想努力了」、「可以告訴我哪裡可以遇到阿姨嗎？我也想要有阿姨」、「（換做）是我，我一定要弟弟分一半給我」、「有缺哥哥嗎？一個月預算一萬」、「想問哪一間健身房」、「乾妳屁事啊！妳叫妳弟給我阿姨LINE」、「介紹阿姨給我！」

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
拋震撼彈！剛被判7年8月　立委陳超明擬參選苗栗縣長
熱到爆！9成勞工想放「高溫假」　勞動部回應
獨／重返高雄超商性侵現場！　惡狼竟在店員眼前座位區硬來
「重機雙鬼」北宜逆向狂飆19秒躲區間測速　下場曝光
邊境再放寬！　政院：已決定放寬、增加總額
快訊／逆轉女王！戴資穎虐爆地主女將　挺進8強
快訊／16歲少年機車雙載　打滑撞山壁爆頭慘死
竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出！　2人表情成亮點
夏克立「離家出走1個月」　黃嘉千跪地痛哭！爆幸福全是假象
快訊／逆轉！女老師當街遭大外割上銬　警員遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

正中午「男女坐引擎蓋狂搖」　16秒片瘋傳！他看光光：小心中暑

「中華大學考上台大國發所」很勵志？ 台大生直言：洗學歷

客運北宜線推優惠搶客！搭車贈菠蘿麵包　免費遊長埤湖

台灣首發混合燃料導控科研火箭　7／9旭海發射場升空

弟弟帳戶多3萬！貴婦傳「姐姐想你了」親姊一震　曝驚天秘密

高雄「超商隨機性侵」案引恐慌　網友傻眼：治安變壞了？

逛殭屍展「頭暈到手扶牆壁」　資深道長曝這2區：經我感受...少去

全球百億點閱網漫《我獨自升級》動畫化確定！電影視覺海報曝光

養樂多都怎麼開？　網分享「1開法」留言炸鍋：根本是邪教！

台南大坑休閒農場公益芒果活動　用愛陪伴弱勢孩童

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

溪邊驚見「狗界漁夫」 下水一分鐘大魚Get！

紫衣女馬路「蹲點撞車」　下半身移到車底浪漫緊盯

正中午「男女坐引擎蓋狂搖」　16秒片瘋傳！他看光光：小心中暑

「中華大學考上台大國發所」很勵志？ 台大生直言：洗學歷

客運北宜線推優惠搶客！搭車贈菠蘿麵包　免費遊長埤湖

台灣首發混合燃料導控科研火箭　7／9旭海發射場升空

弟弟帳戶多3萬！貴婦傳「姐姐想你了」親姊一震　曝驚天秘密

高雄「超商隨機性侵」案引恐慌　網友傻眼：治安變壞了？

逛殭屍展「頭暈到手扶牆壁」　資深道長曝這2區：經我感受...少去

全球百億點閱網漫《我獨自升級》動畫化確定！電影視覺海報曝光

養樂多都怎麼開？　網分享「1開法」留言炸鍋：根本是邪教！

台南大坑休閒農場公益芒果活動　用愛陪伴弱勢孩童

身陷論文抄襲風波！　桃園議會國民黨團：林智堅應退選

正中午「男女坐引擎蓋狂搖」　16秒片瘋傳！他看光光：小心中暑

「中華大學考上台大國發所」很勵志？ 台大生直言：洗學歷

好友借2000元！還款「只轉1985元」真相傻眼　她氣炸：還說沒差

年齡差29歲！地下女偶像七夕閃婚58歲天才漫畫家…父女戀修正果

客運北宜線推優惠搶客！搭車贈菠蘿麵包　免費遊長埤湖

主播老公電腦私藏色情片　《魔女寶刀未老》女星抓包外遇踹下體

《獵人》連載剩一話…冨樫再PO草稿八顆圈　飛影出現網驚：變神作？

拋震撼彈！昨判刑7年8月　立委陳超明擬以無黨籍參選苗栗縣長

vivo印度涉洗錢被調查　陸：挫傷中國企業投資經營信心與意願

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

獨／台中地標熄燈　房東：麥當勞主動退租

現代人愛用肥皂洗澡？網揭3點完勝沐浴乳

到全聯買麵包「阿伯竟放購物籃」　5秒片驚呆　

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

他今早搶先飛日本：我們東京見！　2萬人按讚喊羨慕

麥當勞「1亂象」無法可管　網：難怪一直收店

不爽陳時中「任內2件事」！李秉穎哀號：我渴得要死又餓得要死

重機逆向躲測速　遭灌爆：想上國道？

學霸曬27年前聯考准考證！六年級想起1規定狂抖

今天是小暑「5禁忌」注意！　小心犯了傷身

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

奇葩妹轟男友騎車環島不載　原因曝光被罵翻

BA.5失守恐飆回單日8萬　專家籲做3件事

更多熱門

相關新聞

開房間AA制「很丟臉」　妹子嗆：直接Bye了

開房間AA制「很丟臉」　妹子嗆：直接Bye了

很多情侶交往後，都會說好要採AA制，以避免未來因金錢爭吵。就有女網友發文表示，平時花費AA制倒無妨，但如果連開房間都要AA制，實在讓她難以接受。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

多真心？　12星座遇見真愛變這樣

多真心？　12星座遇見真愛變這樣

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

頂大碩士搶28K飯碗！老鳥「文組必然低薪」被戰爆

頂大碩士搶28K飯碗！老鳥「文組必然低薪」被戰爆

有男友卻夢到帥同事　女驚：算出軌嗎？

有男友卻夢到帥同事　女驚：算出軌嗎？

關鍵字：

包養弟弟貴婦阿姨姊弟家人情侶女友零用錢賺錢Dcard

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

快訊／李沛旭曬「對戒牽手照」！　宣佈喜訊：李先生&李太太

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

女星勸夫妻「真的不宜做1事」！

竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出

台灣年輕乳癌多！醫點名3大元凶　見「1外食動作」搖頭了

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面