弟弟帳戶多3萬！貴婦傳「姐姐想你了」親姊一震　曝驚天秘密

▲原PO無意間發現弟弟「被包養」。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我應該跟我爸媽說嗎？」有女網友在Dcard表示，弟弟目前還在讀大學，一個月零用錢是1萬塊，有交女朋友所以開銷有點大，但卻不去打工。最近，她無意間看到一個女性傳訊息給弟弟，「姊姊這邊先匯3萬到你帳戶裡」，才知道弟弟會陪一位37歲的熟女逛街吃飯，感覺就是「被包養」，讓她震驚到不行。

這位女網友以「貴婦阿姨包養我弟」為題發文，說弟弟一個月零用錢有1萬塊，但還是很常跟爸媽喊沒錢，因為有交女朋友，所以開銷難免大了一點，但弟弟沒有想自己去打工賺錢，「我爸媽也很堅守自己的原則，所以一個月1萬就是1萬，不會多給或少給。」

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但最近弟弟突然變得怪怪的，很少跟家裡的人說話，看起來卻特別開心，想關心又被回沒事，讓她納悶不已。直到跟弟弟借電腦，原PO才發現驚人祕密，因為她看到有人傳來訊息，「姐姐這邊先匯3萬到你帳戶裡，不夠再跟姐姐說齁！你星期三會去健身房嗎？姐姐想你了……再跟我聯絡哦（等你哦）！」

這讓原PO忍不住攤牌對質，弟弟就強調自己沒有「賣屁股」，只是單純陪對方逛街吃飯，並透露對方37歲，「是她自己跑來跟我聊天、加賴的」，目前女友不知道這件事，弟弟則是打算把收到的錢拿來買女友的生日禮物。

▲弟弟說自己只有跟對方逛街、吃飯。（示意圖／xFrame）

女網友想想覺得不妥，很希望弟弟跟女友自首，也跟包養女坦承非單身，「他在那邊一陣暴跳如雷時，我其實在一旁很驚訝他會做出這種事，是太笨嗎？還是沒意識到這件事的嚴重性？」覺得應該要把錢還給對方，但想想弟弟不是小孩了，「這其實算是他的私事……我應該跟我爸媽說嗎？」

貼文一出，原PO舉動意外引發一場論戰，就有人直呼，「這種姊姊真噁心，偷看還要到處講」、「覺得妳比較糟糕」、「我看完也覺得到底關妳屁事？道德勸說就好了 不要管別人感情事吧」、「可以勸妳弟，但真的不用插手欸！偷看別人訊息就很糟糕了，管這種事幹嘛？」

另一派的人則表示，「原PO弟有女友欸！還跑去跟富婆吃飯，噁心死，結果大家只在乎原PO看弟弟訊息」、「原PO最主要還是出自於擔心吧」、「不是什麼大事，都成年了，真的出問題他自己解決」、「如果我男友被貴婦包養，我會非常希望有人能發現，並且告訴我這件事」、「兩邊都有問題，姊姊不應該偷看賴，弟弟不應該有女友還被阿姨包養，結束。」

也有不少人驚呆，紛紛開玩笑起鬨，「真的是阿姨我不想努力了」、「可以告訴我哪裡可以遇到阿姨嗎？我也想要有阿姨」、「（換做）是我，我一定要弟弟分一半給我」、「有缺哥哥嗎？一個月預算一萬」、「想問哪一間健身房」、「乾妳屁事啊！妳叫妳弟給我阿姨LINE」、「介紹阿姨給我！」