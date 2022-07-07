快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄720萬

▲國民黨台南市長參選人謝龍介重大公佈記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台南市長參選人謝龍介7日上午10點將於中國廣播公司召開重大公佈記者會，踢爆台南市長黃偉哲派律師向當地靈骨塔業者前前後後收款共720萬，並公布支票與匯款單。業者李瑞祥承認向黃偉哲行賄，指出黃偉哲在「索款1千萬」的餐敘中，親口向他說「你要幫忙別人，別人才會幫忙你」，李瑞祥表示自己在3年內見了對方6次面。

針對謝龍介指控， 黃偉哲回應，當天場合是台南市議員帶著民眾陳情，接受陳情之後自己就先行離開，對於台南市府抹黑的部分，會研議提出法律訴訟，「我們自己坦蕩蕩，對於不實指控影射，我感到遺憾。」

地方人士指出，由於謝龍介新聞在台南市遭到封殺，只好北上召開記者會。記者會一開始，謝龍介即展示出他昨日收到存證信函，信中要求他三天內回應，謝龍介說「今天記者會就是我的回應」，此話說完，謝龍介就將存證信函撕毀。不過，謝也強調，業者向市府行賄，是不法行為，他明日將提告李瑞祥，也希望一切盡快進入司法調查。該業者在記者會後發表「不自殺聲明」。

謝龍介說明事件來龍去脈，事發於2019年7月，一名靈骨塔業者在工程完竣後拿到完工證明，向台南市政府申請變更設置人，最後市府設計一張對照表，要求使用時要經市府同意，業者被「卡」一年多後，當事人無奈請出議員李偉智開協調會，但協調無效；直到2020年9月27日，議員約出黃偉哲，約在台南的神田日本料理用餐，黃偉哲赴約20分鐘後打包套餐，離開時告訴該議員，「約另一個可以詳談的地方」，即為後面的「桃山宴」。

謝龍介指出，2020年10月1日黃市府約於台南市仁德區「桃山料理店」，當天共有6人，還有一名律師陳文禹，黃偉哲也應邀出席。過程中，黃偉哲比出「1」手勢，向李瑞祥開價1千萬元，雙方商議先以3年每月20萬元「顧問費」的名義支付720萬元，待取得執照後，再支付其餘280萬元。李分別在10月16日匯款220萬元給該律師事務所，11月12日又匯200萬元，11月13日再匯300萬元，都有匯款單及支票為證。

謝指出，隔年1月4日，律師手上有700多萬的對帳單，該餐敘8萬塊，請律師看靈骨塔要價18萬，「零零總總全部轉化成顧問費，簡直貍貓換太子」，台南市府不斷衍生類似情形，全部經過他一一查證，才取得有利證據。

針對謝龍介的相關指控，截至7日上午11時，黃偉哲與台南市政府方面，還未有相關回應。





▲謝龍介7日召開記者會公布黃偉哲貪污證據。（圖／謝龍介辦公室提供）

▲謝龍介7日召開記者會公布黃偉哲貪污證據。（圖／謝龍介辦公室提供）

▲謝龍介7日召開記者會公布黃偉哲貪污證據。（圖／謝龍介辦公室提供）

▲謝龍介7日召開記者會公布黃偉哲貪污證據。（圖／謝龍介辦公室提供）