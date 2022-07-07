不夠格的政治人物！林智堅論文惹議　郝龍斌狠批：欺騙還不道歉





▲郝龍斌出席《許歷農傳》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

將代表民進黨參選2022桃園市長的新竹市長林智堅，卻被爆出論文抄襲。對此，前台北市長郝龍斌指出，一個政治人物用欺騙的手段、用抄襲的手段，甚至到現在還不願意道歉認錯，造成他的校友、學校蒙羞，這是非常不可取的行為，尤其是個不誠信的政治人物，其實不夠格做一個政治人物。

郝龍斌今（7）日出席百歲將軍《許歷農傳》新書發表會，會前他接受媒體訪問林智堅論文一是。他提到，他覺得非常的遺憾，過去自己也是台大教授，清楚知道一個學校、一個系所，發生這種論文抄襲，對於學校跟系所的傷害有多大。

郝龍斌說明，論文抄襲不只是學生有問題，指導教授更要付起責任，顯然他沒有仔細審查論文，現在更傳出指導教授170幾個學生，只有5個學生願意把他論文公開公布。他認為，台大以及中華大學應該把過去的論文做一個詳細的檢討，現在又可以透過電腦軟體一下就可以發現有沒有抄襲，學校及指導教授應負起責任。

郝龍斌最後再說，一個政治人物用欺騙的手段、用抄襲的首段，甚至到現在還不願意道歉認錯，造成他的校友、學校蒙羞，這是非常不可取的行為，尤其是個不誠信的政治人物，其實不夠格做一個政治人物。

針對林智堅被指控論文抄襲一事，林智堅已大動作召開記者會駁斥，強調過去2018、2020年選舉，就有不同政黨針對他的論文提出攻擊抹黑，「我和教授過去都有相關澄清，論文沒有問題」。

林智堅表示，在中華大學的碩士論文中，是他和老師共同參與計畫，包含問卷設計、發放、蒐集等，何來抄襲之說？如對手後續再企圖用論文事件做政治口水、抹黑、潑髒水，這不會是人民所期待的。

另外，林智堅也表示，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。

