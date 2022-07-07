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林智堅不只抄同學？　他爆「疑抄陳明通期刊證據」：請審慎發言

▲陳冠安指控林智堅台大國發所碩論疑抄襲陳明通。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安 X 黨革青）

▲陳冠安指控林智堅台大國發所碩論疑抄襲陳明通。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安 X 黨革青，下同）

記者蘇晏男／台北報導

媒體人黃揚明揭發，新竹市長林智堅台大國發所碩士論文與同學余政煌碩士論文「8、9頁內容大規模雷同」，只是林的指導教授、現任國安局長陳明通發聲明解圍，反意指是余抄林。國民黨前青年部主任陳冠安7日則指林智堅國發所論文，還可能抄襲陳明通2016年5月的一篇聯名期刊文章；陳酸，請林務必審慎發言，倘若老師未註明就借用學生資料，這在學界是很嚴重的指控，必對陳明通學術聲譽造成不可逆回的影響。

陳冠安7日在臉書表示，媒體人爆料，林智堅台大國發所碩論疑抄襲余正煌，陳明通則發表聲明，表示當年是自己徵得林智堅同意，把林論文裡的資料給余參考，且陳還說林的論文較具原創性，而林隨後也公開余正煌論文的謝詞，包含感謝陳明通幫助，協調林智堅提供內部民調等內容，來證實陳局長的說法。

「簡單來說，並不是林抄余，反倒可能是余抄林，或是註明出處不當。」陳冠安說，雖然政黨屬性不同，但陳明通在學界一向有豪放、熱於助人、對學生很好的評價，其在國內政治和兩岸關係的學術造詣，更無庸置疑，許多經典論文，至今仍是後進政治學研究者的必讀教材，「因此協助口試學生余正煌的說法，老實說，我是願意相信的。」

但陳冠安強調，當陳明通願為林智堅澄清，林沒有抄襲余正煌的時候，陳明通是否知道，林智堅疑似抄襲的對象，並不是余正煌，而正是陳明通。陳冠安指出，林智堅選新竹市長累積的內部民調資料，不只是2016年余正煌和2017年林智堅碩論的基礎，更是陳明通和教授楊喜慧於2016年5月刊登在《選舉研究》期刊的〈2014臺灣地方選舉「柯文哲現象」的外溢效果：民進黨新竹市長候選人林智堅的個案分析〉一文的基礎。

陳冠安說，從時序來說，期刊從完稿、審核通過到刊登，需要一定時間，以該文引用新聞的檢索日期來看，本篇期刊論文撰寫時間起碼早於2015年的8月10日。也就是說，比余政煌完成論文早1年、比林智堅早1年半左右。

「從內容來看，林智堅的碩論有兩處疑似抄襲陳楊期刊。」陳冠安表示，首先，林碩論P4「基於民調的選民個體資料，主要奠基在密西根大學「社會研究中心」（SRC）對1952年美國總統與國會選舉的長期民意調查，這項由Angus Campbell, Gerald Gurin與Warren E. Miller等人所主持的研究」和陳、楊期刊P121第二段前端，幾乎一致。

其次，林碩論P14「因此可以排除為了操作選情的文宣「假民調」；…為內部擬定選戰策略…因此相當要求準確性。而精湛民調公司是國內相當專業的民調公司，其準確性應是可以信賴的。」，也和林、楊期刊P126幾乎一致。雖然只有兩處，但原創的文字，照理來說，很難會有連排版、順序、贅字都如此相近的情況，即便民調數據可以借，但陳、楊此文P125-126就有說明是由林智堅和柯文哲所提供內部原始資料。

▲▼陳冠安指控林智堅台大國發所碩論疑抄襲陳明通。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安 X 黨革青）

陳冠安表示，如果林智堅仍要採取時間鉗形攻勢，聲稱2016年5月刊登於《選舉研究》的兩段文字，也是林借給陳明通和楊喜慧的，以該期刊要求的嚴謹性，且其「撰稿用例」規定，引用「即將出版作品」需明確列舉；還有「寫作與出版倫理」載明『使用其他作者之論述，須明確引述』和『私底下獲得之資訊，如對話、書信、第三方之討論等，若無資料來源明確的書面授權函，不應使用或發表』等規範。

陳冠安也說，在陳楊此文的參考文獻確實沒有明列林智堅碩論的情況下，不只將損害陳明通的學術聲譽，更有可能導致本篇論文被撤銷。另個比較奇怪的點是，林智堅在最後參考文獻雖然有列陳楊這篇文章，但年份卻誤植成2015年。「我還特地查了一下，27篇中文期刊裡，就只錯疑似抄襲的這篇。莫非真是時間旅人？」

陳冠安表示，他提出一個新的質疑，林智堅的碩論是否抄襲或是註明出處不當陳明通2016年兩篇主題截然不同的期刊論文，這些資訊和論點，都不是林智堅在7/5記者會上所回應的內容。

陳冠安酸，「所以林智堅市長，恐怕得再次向外界說明，這次，是你林智堅參考、借用或抄襲陳明通老師的文字、資料和表格，還是跟余案一樣，反過來。也請林市長務必審慎發言，倘若老師未註明就借用學生資料，這在學界是很嚴重的指控，必然會對陳明通教授30年的學術聲譽造成不可逆回的影響」。

針對林智堅被指控論文抄襲一事，林智堅已大動作召開記者會駁斥，強調過去2018、2020年選舉，就有不同政黨針對他的論文提出攻擊抹黑，「我和教授過去都有相關澄清，論文沒有問題」。

林智堅表示，在中華大學的碩士論文中，是他和老師共同參與計畫，包含問卷設計、發放、蒐集等，何來抄襲之說？如對手後續再企圖用論文事件做政治口水、抹黑、潑髒水，這不會是人民所期待的。

另外，林智堅也表示，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。

針對國民黨議員王鴻薇爆料他論文抄襲事件，林智堅說，因為已經嚴重影響他和團隊的名譽，已委託律師前往按鈴申告，對於不實指控，絕對捍衛自己的名譽提告。

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