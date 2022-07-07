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明將卸任！林智堅走訪新竹宮廟　嗆回論文案：藍被打臉又作文章

記者蔡文淵、莊智勝／新竹報導

現任新竹市長林智堅為綠營披上戰袍，投身桃園市長選戰，並宣布將於明(8日)辭去現任市長一職。今(7日)林智堅前往新竹天公壇參拜，又被現場媒體問及論文抄襲風波，林則持續痛批國民黨「抹黑、潑髒水」，強調論文案已在前天記者會說明清楚，昨也委請律師正式按鈴提告，將捍衛自己的清白。

▲▼林智堅卸任前走訪新竹宮廟，前往天公壇參拜。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲林智堅卸任前走訪新竹宮廟，前往天公壇參拜。（圖／記者蔡文淵翻攝）

林智堅今早前往天公壇參拜，表示自己工作將在明天告一段落，正式卸任新竹市長一職，「今天帶著非常不捨但虔誠的心，要到新竹市幾所宮廟參香，向眾神明來報告、祈求國泰民安風調雨順，也祈求各項施政工作能持續大步推進，讓我們市民平安幸福。」

在參拜過程中，現場媒體提及論文抄襲風波，針對藍營陸續向台大、中華大學檢舉論文抄襲，林智堅再次重申，整起事件的來龍去脈，前天記者會上已經說明得相當清楚，昨天也已委請律師到地檢正式按鈴提告，將捍衛自己清白。

林智堅痛批，2012年總統大選，國民黨用宇昌案抹黑蔡英文，「更多年前蘇貞昌競選屏東縣長連任時，也是因為國民黨用奧步、抹黑，導致這麼優秀的縣長沒辦法連任。回顧這個時間都二三十年過去了，國民黨還是選舉沒半步，只有奧步和抹黑這一步而已，所以我覺得相當令人遺憾。」

針對中華大學科管所論文，林智堅再一次澄清，「第一時間，學校老師已經證實我參與計畫，和老師共同做研究，我論文口試時間在6月26日，大家有經驗都了解，如果要6月26日論文口試，我一定要先約口試委員，所以我在五月份就完成這份論文。在前天記者會上，我也將時間序提供給媒體朋友，這份科管局委託報告，是在7月份完成，我希望這件事情應該要就此停住，大家好好在政策上討論，比較重要是說，大家在那天記者會上我提出了學校老師的聲明後，他們被打臉了，現在又轉到科管局委託案上做文章，持續潑髒水、抹黑，我覺得這不是人民期待的。」

為何用政府標案做論文研究？林智堅強調，「從頭到尾這是我和學校老師共同參與的計畫，大家都知道在台灣各大學學生和老師參與計劃作為論文，這是很常見的，絕對沒有所謂像國民黨所說的使用國家資源來做自己論文這樣的問題。」

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