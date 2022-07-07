45萬標案合約書曝光！她揪3爭議　籲竹科管理局立刻提告林智堅

▲林奕華曝光竹科管理局2007年委託中華大學科管系的合約書，並列出3爭議。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林奕華，點圖可放大）

記者蘇晏男／台北報導

新竹市長林智堅涉嫌抄襲的碩士論文，其中中華大學科管所的部分，被控與45萬標案結案的竹科研究報告高度雷同。國民黨立委林奕華7日曝光2007年委託中華大學科管系的合約書，上頭載明不得將計畫內容或成果對外公開，且完成著作後，著作權得完全讓與機關等。林奕華說，竹科管理局著實當了冤大頭，要求該局立即提告林智堅、中華大學，用法律來釐清，到底是誰抄誰的？

針對自己2008年中華大學科管所碩士在職生的畢業論文被控抄襲，林智堅5日表示，他就讀中華大學期間，沒有任何公職，還是助理，當時接受賀力行指導，2008年完成「以TCSI模式評估國內某科學園區之周邊居民滿意度」論文口試，教授李友錚為口委；而在撰寫論文期間，包括賀力行、王明郎、李友錚等教授，其中一名口委在TCSI台灣顧客滿意度指標研究小組，因此大家決議一起研究討論，並於2008年4月在一場學術研討論上聯名發表上述論文。

然而林智堅的說法仍未回答諸多疑雲，國民黨立委鄭麗文就指，林智堅在記者會上說竹科報告是在7/2結案，而自己是在6/26口試，但是事實上竹科報告在6/20就已經結案。竹科管理局6日晚間發聲明表示，依合約規定本案的智慧財產權歸屬竹科管理局，將儘速函請中華大學提出詳細說明。

林奕華7日上午透過臉書曝光2007年的委託案合約書，並說，「快點啊！合約書在這！竹科管理局還在等什麼？還不趕快對林智堅及涉案教授提告。」「林智堅的說法，真的有人相信嗎？與其說教授抄學生論文，我反倒相信是林智堅竊佔委託案的研究成果！」

林奕華指出，根據合約，乙方（中華大學科管系）未經甲方書面同意，乙方不得將與計畫內容或成果有關之文件資料直接或間接使第三人知悉，不得將其內容或成果對外公開。林奕華質疑，林智堅記者會不說時間順序還好，說了反而露餡，為何研討會論文會與委託案高度相關？是研究主題有志一同？還是有人提早洩漏相關委託案的相關研究成果？竹科管理局難道不用介入調查？不該依法提出告訴？

林奕華也指，根據合約書清楚載明，著作財產權屬於委託單位（也就是現在的竹科管理局），乙方及其團隊成員放棄著作人格權。所以即使林智堅有參與討論，也沒資格用研究成果當成畢業論文。

林奕華說，如今，竹科管理局著實當了冤大頭，委託案的研究成果及智慧財產權被竊佔，還被疑似竊佔者安上抄襲的指控。這口氣，竹科管理局真的能吞下嗎？以及主管學術倫理、也是竹科管理局的上級機關科技部不用出來還原真相嗎？

「我要求竹科管理局立即對中華大學、林智堅、賀力行、李友錚、王明郎等提告！」林奕華表示，用法律來釐清，為何研究成果會提早曝光？立即追究洩漏研究成果相關人等的法律責任！也用法律來釐清，到底中華大學是用在職碩士班學生的研究成果來詐領合約金，還是林智堅抄襲研究成果？到底是誰抄誰的？

林奕華說，因為，不論詐領合約金或是竊佔研究成果，都是國家財產的損失！當初的委託單位竹科管理局能坐視國產被侵佔嗎？政府到底是依法行政或是政治考量，大家都等著看。