林智堅論文門揭開回流教育內幕　學者：官越大大學越愛收

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅捲入論文抄襲風波，接著又爆出中華大學現任董事長是民進黨發言人、市議員李妍慧。世新大學兼任副教授桂宏誠表示，這件事情揭開我國不光明的「回流教育」真相，官越大的人，大學越喜歡收。

▲林智堅近日捲入論文抄襲風波。（資料照／記者林敬旻攝）

林智堅深陷論文抄襲疑雲，包括2008年中華大學及台大國發所2本碩士論文，雖然他親上火線召開記者會澄清，昨日（6日）也委任律師楊隆源等人，前往新竹地檢署正式按鈴控告台北市議員王鴻薇加重誹謗罪。楊隆源表示，王鴻薇分別有2次犯罪事實，第1次是5日召開記者會，用不實資訊抹黑林智堅有抄襲論文的嫌疑，第2次是同天下午在個人臉書發文，再度抹黑、惡意誹謗，所以希望能用刑事訴訟的方式，使當事人名譽獲得彌補，還給林智堅一個清白。

不過，根據《聯合新聞網》報導，世新大學兼任副教授桂宏誠認為，林智堅的論文抄襲風波恰好揭開我國不光明的「回流教育」真相，民選首長和可以一路做到退休的公務員不同，為何還需要「在職進修」，目的恐怕不單純，而且官越大，大學越喜歡收，因為這麼做可以打開學校的知名度，這背後凸顯出權勢、資源、利益和輕鬆洗學歷等誘因，雙方可以在供需之間達到最適狀態，透過社會化培訓名義，搭起官商交流的互利平台。

▲林智堅6日委任律師楊隆源（中間白衣者）前往新竹地檢署按鈴控告王鴻薇。（圖／記者蔡文淵攝）

而對於論文抄襲爭議，台北市議員徐巧芯今6日具名向台大檢舉。台大表示，將先審查檢附事證，若受理後將請所屬學院組成審定委員會進行審定，預計2個月內完成審定，即日起也將要求所有碩、博士畢業生的論文，在提交時都要進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後，才能完成離校程序。

另外，王鴻薇也有提出具名檢舉，她說，自己已經向教育部、中華大學、新竹科學園區管理局具名寄出檢舉信，同時附上林智堅論文抄襲竹科管理局委託案的相關證據，「請教育部和中華大學公正調查，也請竹科管理局勇敢地向林智堅提出告訴！」

對此，竹科管理局6日晚間發聲明表示，依合約規定本案之智慧財產權歸屬竹科管理局，將儘速函請中華大學提出詳細說明。