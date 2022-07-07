軍醫官提早退伍恐賠4千萬　邱臣遠轟退場制度不合理

▲立委邱臣遠舉行「國防部獅子大開口，軍醫官退場賠天價？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨立委邱臣遠今（7日）舉行記者會指控，國防部訂定的各軍種提早離退賠償制度仍無章法，各軍種的標準也不統一，例如軍醫官賠償費用動輒3、4千萬元，導致不適任、想提前退伍的軍士官們，為了減少賠償金額，只能透過裝瘋賣傻或者違反紀律的方式離開，因為如果是被判定為精神病就不用賠償，違反軍紀遭離退則只須賠償1倍。

邱臣遠指出，目前約有近4000軍士官們受提前退場機制影響，國防部「陸海空軍軍官⼠官未服滿最少服役年限志願申請退伍賠償辦法」非常粗暴，是採用「軍醫官或非軍醫官」一刀切的方式，不但只考量在學時期的成本，而未考量服役後仍可能接受更專業、更昂貴的訓練，這些都是培訓成本。

邱臣遠質疑，目前軍醫官的賠償費用「動輒3、4千多萬」的天價賠償非常不合理，比如飛官、軍法官等高技術兵種，同樣也是有專業證照，退伍後也能在民間獲得高收入的工作條件，但是提早退伍就只設定2倍的賠償倍率；反觀軍醫官科，其中除了醫生與牙醫等在退伍後可以取得較高的收入外，其餘尚包括護理系、藥學系及公衛系，特別是公衛專業，在一般醫院甚至沒有相對應的職務，到底要如何負擔如此高昂的賠償費用？

醫師楊大緯現身說法表示，他今年服役即將滿10年，對於本身的工作表現有信心，不只是被身邊的夥伴認同，也禁得起外部檢視，不擔心這樣的爭取會被貼標籤，因為疫情以來，其一直堅守崗位，然而，軍醫局在法庭上卻從未停止潑軍醫官們的髒水，把軍醫官打成賺大錢的投機分子。

楊大緯強調，真正的投機分子，其實早就已經找關係鑽漏洞離開了，他們不會站在這裡為了更健全的體制努力，大家應該思考一個問題：國人為什麼普遍不信任國軍？如果連軍人自己都不信任國軍，又如何期待國人的信任？惡劣的退場制度，其實就是國人不信任國軍的縮影，退場問題只要不面對、不解決，過去那些發生過的悲劇，隨時都有可能會再發生。

邱臣遠批評，根據去年審計部的報告，光是2016年到2020年，5年內的離退欠款就超過4億元，國防部設定如此高的賠償倍率，卻根本無法如期追繳，而最高行政法院的判例中，針對退場機制的賠償追繳，軍方也已經多次敗訴定讞，不少法官認為辦法並不合理。

邱臣遠向國防部提出3個訴求：一、求國防部不要再用「戰力考量」無限上綱，應設定公平合理的賠償倍率，不應該以軍醫官、非軍醫官一刀切，軍醫官的退場可以比照一般大學醫院系公費生解約制度。二、合理執行與落實國軍退場機制，廢除自願退伍須先簽立強制還款切結書規定，不要再用懲罰性的條件、冗長的訴訟，對付有需求的軍士官，避免讓國軍弟兄透過裝瘋賣傻或違反紀律的方式離開。三、國防部應於一個月內全面檢討不合理的退場機制，並提出改善方案。