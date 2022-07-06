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香山沙丘小燕鷗繁殖季　市府籲：遠離築巢區守護育嬰房

▲小燕鷗偏好在海岸開闊砂礫地築巢。（圖／新竹市政府提供）

▲小燕鷗偏好在海岸開闊砂礫地築巢。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

新竹市香山濕地南段沙丘，近日觀察到多處小燕鷗築巢孵蛋，因其多選擇在離岸較遠的沙地上孵蛋，常因大潮潮水淹沒巢位造成孵育失敗，市府呼籲民眾遠離小燕鷗築巢區香山沙丘，一起守護小燕鷗育嬰房。市府強調，香山濕地（包含香山沙丘）是國家級重要濕地，也是新竹市濱海野生動物保護區，除申請外不得任意進入，違者最高可處新臺幣25萬元罰鍰。

產發處表示，小燕鷗為二級保育類，體長約25公分，黑灰相間羽色，每年4月開始自澳洲、紐西蘭等地北遷，來到台灣築巢繁衍下一代，7至8月時再南遷，小燕鷗偏好在開闊的海岸砂礫地築巢，每巢會有1至3顆蛋，由雌雄鳥輪流孵蛋和育雛。

產發處指出，小燕鷗的巢是無結構的巢型，不同於常見的碗狀或盤狀樹枝巢，常常僅是沙地上的小凹槽，非常不起眼，蛋及雛鳥具有接近沙灘顏色的保護色，很容易不小心就踩到蛋或雛鳥，因此人為活動常有意或無意的造成干擾或破壞，是非常需要保護遠離不干擾的對象。

市府強調，香山濕地（包含香山沙丘）是國家級重要濕地，也是新竹市濱海野生動物保護區，除申請外不得任意進入，呼籲民眾給小燕鷗一個溫暖的繁衍場所，遵守規定勿任意進入。

市府指出，違反規定者最高可處新臺幣25萬元罰鍰，保育小燕鷗人人是尖兵，發現有騷擾、獵捕、宰殺或不法利用等情事，請通報1999或海巡，共同保育香山濕地物種繁衍。

▲小燕鷗蛋殼花色接近沙灘顏色，具保護色。（圖／新竹市政府提供）

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