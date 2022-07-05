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論文都親身努力完成　林智堅譴責國民黨：將對抹黑造謠者提告

▲林智堅：碩論沒有抄襲，將對抹黑造謠者提告。（圖／新竹市政府提供）

林智堅指出碩論沒有抄襲，將對抹黑造謠者提告。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

針對國民黨人士今(5)日透過抹黑奧步，指控林智堅市長的兩篇碩士論文抄襲，林5日正面駁斥，也嚴厲譴責國民黨為選舉造謠、抹黑，近日就會委託律師提告。林強調，之前選舉也有人拿論文抹黑他，他和老師也都澄清過，自己的論文都有親身努力完成的過程。他出示台大、中華兩所大學教授提供的聲明書，教授們都認為林市長使用自己參與的竹科委託案內容做碩論，實屬合情合理。

林智堅認為，國民黨的攻擊像是林智堅版本的「宇昌案」，他呼籲國民黨，希望未來100多天選舉，大家透過政績、政見正面訴求，不要整天抹黑貼標籤。他強調，台灣選民素養已大幅提升，人民不會樂見造謠、抹黑等手段，未來若有不實指控，他都會在最短時間和律師研議，只要違法就提告。

首先針對台大國發所在職班的碩論，林智堅市長表示，他與余正煌的論文雖然都以2014選舉為例，且都就讀台大國發所碩士班，修讀相關老師的課程，但兩人的論文彼此存在主題不同、研究對象不同，和結論不同等三個天差地別。

首先是主題不同。林智堅碩論研究台灣選舉反覆出現的「三腳督」現象，特別是探討「三腳督」當中，無法勝選、卻能左右選局的「槓桿者」，以及「三腳督」現象的結構成因，還有選民的特質。

在2014新竹市長選舉和2016新竹市區域立委選舉，可以看到「三腳督」現象，他以自己設計的問卷、蒐集得一手民調資料，作為分析的依據。余正煌先生的主題是探討「林智堅個人勝選的因素」。

林智堅說，2014勝選後，包括台大國發所的老師和上下屆同學或學弟妹，都對選情變化感到興趣，余先生透過人介紹，向林智堅借一手民調資料，並完成論文，實際上林智堅才是原創者。

林市長論文和余先生的差別第二點，是研究對象不同。余先生的研究對象是林智堅，林智堅的研究對象主要則是當年的「槓桿者」蔡仁堅。兩人的指導教授雖都建議採用相同的統計分析法，但此堅非比堅，林市長是討論「三腳督」中的蔡仁堅，包括蔡前市長的特質，以及支持蔡的選民特質。

第三是結論不同。因為研究主題和研究對象不同，他和余正煌的問題意識迥異，當然得到的結果和研究價值也不同。

林智堅說，值得一提的是，余先生2016年先完成碩論口試，他在2017年晚一年畢業，但就像陳明通教授今早已向媒體澄清的內容，余先生不但用了他所提供的資料，也參考了他的碩論初稿，只是他的畢業時間比較晚。

至於中華大學的碩論，林智堅指出，自己就讀中華大學在職碩士班時，接受科管所老師賀力行指導，於2008年完成「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」論文口試。這篇論文由賀力行教授指導，同校的李友錚擔任口委。

2007年至2008年他撰寫論文的過程，當時中華大學包括賀力行、王明郎、李友錚等教授，有一個TCSI台灣顧客滿意度指標的研究小組，大家一起做研究和討論。過程中，賀力行教授、林智堅和王明郎教授，也曾在2008年4月，聯名發表論文於一場「管理策略與經濟發展學術研討會」。

林智堅秀出今早王明郎、賀力行教授的澄清聲明，指出他進修期間接受賀教授指導，除了和李友錚、王明郎教授有互動，也共同參加TCSI實驗室的討論，提供意見。除了賀教授，李友錚也是林智堅從碩士論文計畫到畢業口試的審查委員。

當時在教授們的指導下，林智堅參與研究，並在李友錚 、王明郎2008年7月科管局委託案結案報告之前的同年4月，由林智堅、賀力行、王明郎聯名，在一場研討會發表了這個共同研究。林智堅參加研究的紀錄，在中華大學網站都查得到。

林智堅說，很抱歉因為選舉關係，對王明郎、賀力行老師，又再次造成困擾。謝謝兩位老師今天早上具名發表聲明，內容中他們說得很清楚，林智堅有參加竹科管理局研究案的問卷發放及回收，還有資料分析等。兩位老師都認為林智堅有參加研究案，使用自己參加的案子做碩論，老師們都覺得合情合理。

林智堅指出，他一向重視個人與團隊的名譽。過去不斷有許多人，透過造謠、抹黑等各種方式，為了政治利益誹謗其人格、想要摧毀他及身邊的人。每次他都會捍衛自己的法律權益，杜絕惡行。今天也初步和律師討論，會針對王鴻薇議員的抹黑誹謗行為，近日做出按鈴申告。

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