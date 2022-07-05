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「2022竹塹國樂節」7／9日登場　連4週13場活動盛大開演

▲文化局長張馨之與新竹青年國樂團藝術總監劉江濱老師、好玩的劇團黃冠傑團長及演出團隊合影。。（圖／新竹市政府提供）

文化局長張馨之與新竹青年國樂團藝術總監劉江濱老師、好玩的劇團黃冠傑團長及演出團隊合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

國樂界最期盼的年度盛事「2022竹塹國樂節」將於7月9日起跑，市長林智堅表示，竹塹國樂節今年邁入12週年，已創造17萬人次參與，是新竹市最驕傲的文化品牌。今(5)日開幕記者會由劉江濱老師率領新竹青年國樂團，與好玩的劇團共同演出曲目《彼得與狼》，熱鬧宣布竹塹國樂節即將登場。

市長林智堅表示，市府長年以來大力推動國樂教育，感謝新竹青年國樂團藝術總監劉江濱老師，對新竹國樂向下扎根的努力與付出，在國樂人才培育上，相當不遺餘力。

文化局長張馨之今(5)日出席記者會時表示，受疫情影響，竹塹國樂節去年採線上演出，睽違1年後強勢回歸，今年活動創新多元，將帶給民眾耳目一新的藝文演出。今年暑假除了竹塹國樂節之外，還有眾所期待的仲夏藝文季、兒童影展等展覽及藝文活動，歡迎國人前來感受新竹豐厚的藝文實力。

文化局長張馨之提到，2022竹塹國樂節以「樂動青春」為主題，邀請國內知名國樂團、指揮名家及獨奏家與新竹青年國樂團藝術總監劉江濱老師攜手合作，總計13場系列活動、15個表演團隊參與，推出3場售票、7場索票、1場講座及2場戶外音樂會，規劃大師系列、專業系列、校園系列、推廣講座與以市民為主角的國樂小舞臺等內容，為市民帶來多樣化的音樂體驗。

文化局表示，7月9日開幕音樂會由新竹青年國樂團與新竹在地傑出的「好玩的劇團」聯袂演出，打造別出心裁的國樂兒童音樂劇。7月31日閉幕音樂會，特邀臺北市立國樂團二胡名家張舒然、臺灣國樂團樂團首席劉貞伶及笙首席陳麒米、高雄市國樂團琵琶首席趙怡然等，高手雲集，難得一見，國樂迷肯定不能錯過。

文化局提到，今年國樂節將由全國學生音樂比賽中獲得佳績的新竹市高中、國中及國小國樂團，分別於7月10日《樂音飛揚》及7月16日《天籟初音》音樂會演出，並邀請中區特優團隊同台交流，讓最質樸的樂音在竹塹城迴盪，提供國樂人才們展演的舞台。

此外，廣受民眾熱烈好評的「國樂小舞臺」活動，7月9日晚間7點在演藝廳前水景廣場開演，歡迎各界喜愛國樂的雅士蒞臨欣賞。

文化局為鼓勵民眾踴躍參與國樂節，今年規劃「聽國樂·享好禮」活動，提供樂迷限定好禮兌換，憑本屆國樂節3場售票及4場索票(須為不同場次票券)，可兑換國樂節行動電源乙個。凡到場聆聽7月9日《國樂小舞台》、7月10日《樂音飛揚》戶外場次，於臉書打卡並設定公開，現場即送紀念小禮物乙份，各式好禮數量有限，送完為止。

2022竹塹國樂節相關節目資訊可上新竹市文化局官網(https://culture.hccg.gov.tw/)查詢，或至風城演藝臉書粉絲專頁(https://reurl.cc/pgl46b)查詢。

今日記者會，新竹青年國樂團藝術總監劉江濱、好玩的劇團團長黃冠傑、著名笛簫演奏家陳中申、新竹市立青少年國樂團團長王大成、Crazy Suona團長吳柏寬、嘉義民族管弦樂團團長呂翼雲、議員蕭志潔、議員鍾淑英、議員陳啓源、議員廖子齊、議員吳青山、議員鄭美娟、李妍慧議員助理、蔡惠婷議員助理及多位里長，還有水源國小校長何信煒、龍山國小校長陳彩文、頭份國小校長徐禮安、三民國中校長丁淑觀、光武國中校長林茂成、建功高中校長林國松等均到場共襄盛舉。

▲今(5)日記者會開場表演由劉江濱老師率領新竹青年國樂團，演出曲目《彼得與狼》。（圖／新竹市政府提供）

▲今(5)日記者會開場表演由劉江濱老師率領新竹青年國樂團，演出曲目《彼得與狼》。（圖／新竹市政府提供）

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