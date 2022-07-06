林智堅碩論爆抄襲　台大：即起碩博生論文「原創性比對」才可離校

▲台大已收到林智堅論文抄襲，預計2個月內完成審定。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

將代表民進黨參選2022桃園市長的新竹市長林智堅，卻被爆出論文抄襲，台北市議員徐巧芯今（6日）也具名向台大檢舉，台大表示，將先審查檢附事證，若受理後將請所屬學院組成審定委員會進行審定，預計2個月內完成審定，同時即日起將要求所有碩、博士畢業生的論文，在提交時均需進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後，始完成離校程序。

新竹市長林智堅獲黨內提名，將代表民進黨參選2022桃園市長，卻被爆出論文抄襲，名嘴黃揚明更挖出台大國發所碩士生余正煌論文，直指兩人民調資料一樣，林智堅本人則強調「絕對經得起考驗」，今天宣布對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗。

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▲林智堅昨天已經說明碩論涉抄襲爭議。（圖／翻攝自ETtoday直播）

不過，台北市議員徐巧芯今天在臉書PO文，指已經具名向台大檢舉，台大也表示，已經收到學術倫理案件的具名檢舉與相關事證，後續將依據「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」進入處理程序，並經審查檢附事證後確認是否受理。

台大指出，若受理後，會請所屬學院組成審定委員會進行審定，審定委員會得視檢舉情形審查被檢舉人的博、碩士學位論文，包含論文內容及結果的真實性、確認是否由他人代寫、比對文獻引用情形及審查論文原創性、貢獻度等，並於2個月內完成審定。

台大表示，即日起將要求所有碩、博士畢業生的論文在提交時均需進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後，始完成離校程序，校方也將提供著作原創性檢查服務，協助台大教師檢視各項著作的原創性。

對於學術倫理案件的處理，台大強調，一切都依校內規範的標準作業程序進行，將秉持公正、公平、客觀、明快原則進行個案審定，不受外界影響，以落實勿枉勿縱的基本原則。