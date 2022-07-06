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驚林智堅中華大學碩論抄襲率達94.1％　鄭麗文揪出未釐清疑點

▲林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

▲林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

新竹市長林智堅駁中華大學科管所及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，並對國民黨台北市議員提告加重誹謗，但國民黨立委鄭麗文認為該爭議仍有諸多疑點尚待釐清，包括為何開記者會卻不給記者提問？在記者會上幾乎避而不談中華大學碩論等。

在中華大學碩論疑雲部分，鄭麗文說，林智堅在記者會上說竹科報告是在7/2結案，而自己是在6/26口試，但是事實上竹科報告在6/20就已經結案。

「海水一退就知道誰沒穿泳褲。」鄭麗文又指，林智堅該碩論更被找出第二章文獻探討的第一到四節，幾乎是全文複製貼上2005年12月《品質月刊》第 41 卷 12 期（2005／2／01），P52-56「國家顧客滿意指標之發展與建構」（李友錚、賀力行、姜吉生、連秋月），從第二節「國家顧客滿意指標的由來」，到第三節「各國顧客滿意指標簡介」的瑞典顧客滿意指標、美國顧客滿意指標、歐洲顧客滿意指標。

鄭麗文強調，林智堅這篇碩士論文有2萬6700 字，由原先的2萬3450字相同（科學工業管理局發標45萬元的委辦案結案報告，採購案號 E961209 ），加上 1679字（品質月刊，2005／12），抄襲內容比率更是從87.8％上升到94.1％。

針對台大國發所碩論疑雲部分，鄭麗文則說，國安局長陳明通身為林智堅的時任指導教授，雖然跳出來說是把數據共享給學生余正煌使用，但余正煌的指導教授並非陳明通，而是李碧涵。而陳明通只是余正煌的口試委員，且余正煌口試審定書時間是2016／7／19，而林智堅則是2017／1／13，相隔不到一年，陳明通兩本論文都看過，難道沒有發現驚人的相似之處嗎？還是知道實情卻裝不知道？

鄭麗文質疑，這樣有沒有帶著學生違反學術倫理？再者，陳明通身為口試委員，能夠這樣隨意的將所指導學生尚未完成的論文初稿提供他人參考，甚至是寫成論文嗎？這個老師怪怪的吧？論文內容還不是引用而是複製貼上。

鄭麗文指出，國科會早已經有白紙黑字規定學術倫理規範，像是「如引用他人資料或論點時，必須尊重智慧財產權，註明出處，避免誤導使人過度認定自己的創見或貢獻。如有相當程度地引用他人著述卻未引註而足以誤導者，將被視為抄襲。」

而說明「自我抄襲」的，是指「研究計畫或論文均不應抄襲自己已發表之著作。研究計畫中不應將已發表之成果當作將要進行之研究。論文中不應隱瞞自己曾發表之相似研究成果，而誤導審查人對其貢獻與創見之判斷」。

鄭麗文諷，其實選舉，不管是選市長、總統，是不是碩博士學位並沒有那麼重要！但如果論文真的是抄來的、學位是榨取他人心血而來，那麼這個人的程序與操守就有待國人審視！我們的總統都只有1.5個學位了，還要來個抄人市長嗎？

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