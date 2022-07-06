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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉櫂豪、黃秀芳帶職參選？　林錫耀：黨會有整體思考

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會今（6日）通過徵召立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長、總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長，外界高度關注4人是否會帶職參選。對此，民進黨秘書長林錫耀回應，行政機關原則上都會請辭參選，維持行政中立，但立委等民意代表是否辭職，黨會有整體思考，不是個別候選人的問題。

▲▼民進黨中執會後提名記者會 彰化縣長被提名人黃秀芳 嘉義市長被提名人李俊俋 花蓮縣長被提名人Kolas Yota 台東縣長被提名人劉櫂豪 蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨今天正式提名彰化縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣長參選人。（圖／記者屠惠剛攝） 

對於4位縣市首長參選人，是否將會帶職參選議題，林錫耀今天在提名記者會後受訪說，行政機關基於行政中立考量，原則上都會儘速請辭參選，這是基本原則，因此，新竹市長參選人沈慧虹、桃園市長參選人林智堅沒有其他考慮，而在總統府任職的李俊俋及Kolas Yotaka理所當然也會請辭。

至於包括立委等民意代表是否將請辭，林錫耀表示，這個問題討論幾十年，不必多做解釋，要不要辭職是選舉策略的問題，國民黨、台灣民眾黨被提名者也有現任立委，哪一黨或哪一任要不要辭職，必須考慮的是全黨的選舉策略，以及個別選舉考量，「簡單講，黨會有整體思考，不是個別候選人的問題」。

另因前立委賴坤成積極爭取台東縣長提名，今天繼續呼籲劉櫂豪不應帶職參選，劉櫂豪也答覆媒體提問說，他將承擔候選人的責任，義無反顧地做好領頭羊的角色，以最大誠意來尋求最大團結，至於職務這件事情，如同秘書長所做說明。

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