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建立「救災基本小隊帶隊官」機制　落實管理健全救災效率

▲台南市消防局第五大隊建立救災基本小隊管理機制，挑選訓練救災基本小隊帶隊官共26名，負責帶領災害現場小隊進行救災工作，提升整體救災人員效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊建立救災基本小隊管理機制，挑選訓練救災基本小隊帶隊官共26名，負責帶領災害現場小隊進行救災工作，提升整體救災人員效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊為提升救災效率及安全，落實災害現場之指揮管理，將建立救災基本小隊管理機制，以利災害現場各項救災作業及安全管制作為，該大隊於7月4日至6日自所屬各分隊挑選並訓練救災基本小隊帶隊官共26名，負責帶領災害現場最基本單位的小隊進行救災工作，提升整體救災人員效率及安全。

▲台南市消防局第五大隊建立救災基本小隊管理機制，挑選訓練救災基本小隊帶隊官共26名，負責帶領災害現場小隊進行救災工作，提升整體救災人員效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在台南市消防局的災害現場指揮管理作業中，「小隊」是災害現場最基本的救災單位，通常由2-4人組成，然而在大規模救災作業現場中，小隊數量較多，且幹部人數不足，導致部分小隊係由未經帶隊官訓練之隊員帶隊入室，其領導觀念及狀況判斷之經驗均較為不足，此外對於救災人員安全管制上也是一大挑戰，因此第五大隊特別建立救災基本小隊帶隊官之機制，由該帶隊官落實救災基本單位之任務執行、團進團出、安全管理等，以健全強化救災效率及管理。

▲台南市消防局第五大隊建立救災基本小隊管理機制，挑選訓練救災基本小隊帶隊官共26名，負責帶領災害現場小隊進行救災工作，提升整體救災人員效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次訓練規劃多項課程，項目包括CCIO指揮架構概念及人員安全管制、火煙特性及判讀、緊急狀況處置、Mayday緊急應變救援、無線電紀律、熱顯像儀實務運用、水線佈署、人命搜索、強制入室、人命救助等十項基本小隊帶隊官應具備之能力，讓參訓學員透過3天紮實的訓練課程，成為在災害現場，能成為具備帶隊觀念及團隊意識之稱職帶隊官。

▲台南市消防局第五大隊建立救災基本小隊管理機制，挑選訓練救災基本小隊帶隊官共26名，負責帶領災害現場小隊進行救災工作，提升整體救災人員效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五大隊另針對完成訓練且通過最後測驗之同仁，由鄭大隊長授予象徵帶隊官的橘紅色反光臂環，使其於火場中可被快速辨認出來，需要時就可指派為基本小隊帶隊官，並由其帶隊入室，使現場指揮管理體系更有效率執行分派任務；於建築物內部黑暗的環境中，亦能清楚辨認，使同小隊之成員能緊密跟隨，避免走散發生意外。

▲台南市消防局第五大隊建立救災基本小隊管理機制，挑選訓練救災基本小隊帶隊官共26名，負責帶領災害現場小隊進行救災工作，提升整體救災人員效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，台南市火場指揮及管理作業體系(CCIO)係自縣市合併時創建以來，不斷要求救災同仁落實並強化之救災管理體系，歷經多次大大小小的災害搶救，都證明其能強化救災的效率，持續精進及深化是我們未來的目標，希望能同時提升市民朋友及消防人員的安全。

▲台南市消防局第五大隊建立救災基本小隊管理機制，挑選訓練救災基本小隊帶隊官共26名，負責帶領災害現場小隊進行救災工作，提升整體救災人員效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五大隊鄭誌峰大隊長表示，本次建立救災基本小隊帶隊官之機制，目的在於健全CCIO指揮管理體系，將該體系中最後一塊拼圖放上，使救災管理更為完整，戰術執行更為落實；本機制亦可方便追蹤災害現場所有救災人員之任務執行狀況以及安全，將大幅提升救災的效率。

▲台南市消防局第五大隊建立救災基本小隊管理機制，挑選訓練救災基本小隊帶隊官共26名，負責帶領災害現場小隊進行救災工作，提升整體救災人員效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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