疫情不停歇　南消七大隊強化救災救護技能演練

▲台南市消防局第七大隊陸續針對所轄消防分隊，辦理搶救技能抽測暨大量傷病患演練，以強化各分隊平時災害整備，提升消防救災救護的效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提昇消防人員救災救護能力，台南市消防局第七大隊陸續針對所轄消防分隊，辦理搶救技能抽測暨大量傷病患演練，以強化各分隊平時災害整備，提升消防救災救護的效率。

第七大隊指出，災害搶救、緊急救護勤務是消防人員基本要務；為強化消防人員面對各式災害之判斷處置，規劃訓練如下：（一）梯間佈線快速射水：透過情境模擬方式、以實際救災人力，確實穿著個人防護裝備，迅速佈線抵達災害地點並實際出水。（二）大量傷病患演練：藉由實際案例作為情境模擬，從初期檢傷處置到後送資訊統整，使消防同仁對於大量傷病患演練操作更能身歷其境。

第七大隊大隊長黃輝林表示，第七大隊轄區為台南市東區、南區及中西區，百貨公司、電影院及集合大樓等場所複雜、人口眾多且假日也充滿觀光人潮，救災救護案件頻傳，藉由持續精進平時訓練，落實每日交接、個人裝備點檢機制，車上裝備器材保養維護，可使消防同仁出勤救災救護時更加迅速，提升救災反應度。

台南市消防局局長李明峯表示，市長黃偉哲非常重視市民安全，消防局將持續強化人員救災救護技能，也提醒市民安裝住宅用火災警報器，可及早通報火災發生及早逃生，維護居家安全，同時請珍惜救護資源，做好防疫工作，最後也歡迎熱血的台南市民加入義消的行列。