台南市確診+2902名　黃偉哲宣布Novavax疫苗開放預約施打

▲台南市長黃偉哲宣布Novavax疫苗、莫德納嬰幼兒疫苗開放預約施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲6日下午公布確診新增2902名，黃偉哲宣布Novavax疫苗開放預約施打，莫德納嬰幼兒疫苗21日發配各縣市，台南市一旦收到將儘速開放預約施打。



市長黃偉哲表示，台南市確診個案數已較昨日有明顯下降，但任何一個防疫環節都輕忽不得，尤其6日已有2例BA.5本土案例發生，呼籲所有市民朋友踴躍完整接種疫苗。

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黃偉哲說，Omicron BA.2就已經造成全台灣300多萬人感染，那BA.5的感染力比BA.2更強，可以從現在正在發生在其他國家像日本、新加坡甚至是美國的確診個案就可以看到，它們覆蓋率比台灣還高，他們都擋不住BA.5了，何況是現在的我們。有人說乾脆就不要施打疫苗了，不是這樣子說的，因為有打疫苗至少穿了一件防彈衣，可以抵擋它的第一擊，如果沒有穿透就是我們免疫力夠強；如果被穿透了傷害也不會那麼大，就是這樣一個簡單的道理。希望年幼者5-11歲的小朋友趕快去施打，12-17歲的中學生也趕快去施打，這個部分希望家長趕快讓孩子去施打，那年長者65歲以上的，送了500塊又送快篩又可以抽獎，我們已經很努力了，所以還是希望說趕快去施打疫苗，不要跟自己的健康開玩笑。

衛生局長許以霖指出，台南市6日新增2902名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至7月5日，台南市累計確診個案人數共26萬9165名，全年齡累計確診百分比為14.53％，已解除隔離24萬9483名，尚在隔離中1萬9682名。





疫苗覆蓋率部分，截至2022年7月5日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.8％、83.5％、1.3％、68.7％、2.8％，總接種劑次458萬4103劑。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.25％、第2劑21.21％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.14％、第2劑83.68％、追加劑59.29％。





黃偉哲宣布，台南市自即日起，開放市民透過「台南打疫苗」系統預約Novavax COVID-19疫苗，適用接種年齡為18歲以上，基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑（第3、4劑）都可供預約，接種期程為7月9日至7月17日。





如果是基礎劑的接種劑次，2劑建議間隔至少28 天；若是接種基礎加強劑，與第2劑間隔至少4週(28天)；如為追加劑(第3劑)接種，與前一劑次間隔至少12週(84天)，接種第2次追加劑(第4劑)，則與第1次追加劑間隔至少5個月(150天)。





衛生局提醒，Novavax COVID-19疫苗為重組棘蛋白的蛋白質次單元疫苗，接種後應於接種單位、或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘，但針對先前曾因疫苗、或其他注射後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種處、或附近留觀至少30分鐘。





接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，勿揉抓接種部位，其他常見副作用包含疲勞、肌肉痛、頭痛、全身無力、關節痛、噁心/嘔吐，建議多喝水及休息，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫。





此外，首批45萬劑莫德納嬰幼兒疫苗已經抵台，中央預計7月21日發放各縣市提供6個月至5歲幼兒接種。衛生局長許以霖表示，中央若有確切撥補疫苗期程，將配合盡速開放施打，並建議幼兒經醫師評估後接種莫德納疫苗，且建議接種2劑，每劑0.25ml，2劑間隔4-8週以上。



民眾也可透過接種單位提供的QR code，掃描加入TaiwanV-Watch疫苗接種-健康回報，協助關注子女接種狀況，提升對COVID-19疫苗安全性監測、關懷照護及因應效率。