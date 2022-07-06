BA.5入侵台中！一家三口自美國返台　接機親友全遭感染

▲BA.5入侵台中， 一家三口自美國返台接機親友全遭感染。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

Omicron亞型變異株BA.5入侵台中！台中市衛生局今天下午在疫情記者會公布，台中有5名BA.5確定病例，全是一家人。據悉，是一名30多歲女性帶2名孩子自美國返台先後確診，當時前往接送的母親、哥哥也都確診，基因定序後確定都是染感亞型變異株BA.5。

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衛生局副局長陳麗娟表示，指標個案為30多歲女性，在6月19日帶個兩名子女入境台灣，該名女性入境時就已經出現發燒、咳嗽等症狀，在機場唾液採檢為陽性，一家三口19日就由個案哥哥、母親接回台中居家檢疫替代所，結果兩名子女在23日都出現發燒後快篩陽確診，Ct值分別是25.5及29.2之間。

到了24日，指標個案哥哥也出現發燒、咳嗽症狀，快篩陽確診，其一名友人被匡列為接觸者，快篩陰性後列為自我健康監測；而個案母親也在30日確診、無症狀。台中市衛生局在7月5日接到通知，個案、個案的兩名子女、個案的哥哥、個案的母親等一家五口，其基因定序皆為亞型變異株BA.5。

▲台中市副市長令狐榮達指出，目前該家庭只剩一位家人還在居家照護，其他均已解除隔離。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市副市長令狐榮達指出，目前該家庭只剩一位家人還在居家照護，其他均已解除隔離，衛生局已進行詳細疫調、追蹤採檢，目前尚無擴散風險，也提醒市民，BA.4、BA.5致重症機率沒有明顯較高，但傳染力極強，提高疫苗覆蓋率可以有效降低社區傳播的威脅，請各位市民朋友踴躍接種，現在接種疫苗有了一項新選擇，中央分配3.8萬劑Novavax疫苗給台中，提供18歲以上施打，預計7月8日到貨後陸續配送至各醫療院所，7月9日起開打，有接種意願的市民朋友可以直接向合約院所預約。